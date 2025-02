Disney+: le 3 serie da non perdere assolutamente a febbraio 2025

Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ offre ogni mese centinaia di serie tv tra cui scegliere. Per il mese di febbraio 2025, volendo restringere la scelta, abbiamo selezionato tre titoli imperdibili: due sono usciti alla fine di gennaio, e proprio nel corso di questo mese stanno entrando nel vivo, il terzo deve invece ancora uscire ma le attese sono molto alte.

Per guardare questi e tutti gli altri contenuti disponibili in catalogo occorre avere un abbonamento Disney+ attivo. Il prezzo di Standard con pubblicità, vale a dire il piano più economico, è pari a 5,99 euro al mese.

Paradise

L'agente di sicurezza Xavier Collins, capo della sicurezza del Presidente degli Stati Uniti, trova il cadavere del numero uno della Casa Bianca. Da qui in avanti Collins farà tutto quello che è in suo possesso per scoprire la verità e i responsabili. Ideata da Dan Fogelman, Paradise è una serie tv americana con protagonista Sterling K. Brown nei panni dell'agente Xavier Collins. Gli altri due protagonisti della serie sono Julianne Nicholson e James Marsden.

High Potential

Morgan Gillory, addetta alle pulizie per il dipartimento di polizia di Los Angeles, è dotata di un quoziente di intelligente pari a 160, dunque di gran lunga superiore rispetto alla media. Proprio per via della sua mente diversa dalle altre, riceve l'incarico di consulente per la divisione reati gravi. Nel distretto di polizia della città losangelina, la donna porterà avanti parallelamente la sua indagine personale sulla scomparsa del suo primo fidanzato. Remake della serie Morgane - Detective geniale, la serie tv statunitense High Potential ha per protagonista Kaitlin Olson, che interpreta la donna delle pulizie Morgan Gillory in possesso di un potenziale cognitivo fuori dal comune.

A Thousand Blows

I due amici Hezekiah Moscow e Alec Munroe partono dalla loro Giamaica alla volta di Londra negli ultimi anni dell'Ottocento, ritrovandosi ben presto immersi nelle atmosfere cupe dell'East End della Londra vittoriana. La loro vita è destinata a cambiare per sempre quando incontrano Sugar Goodson, un pugile tanto esperto quanto pericoloso. La nuova serie tv di Steven Knight, con protagonisti Malachi Kirby (Hezekiah Moscow), Erin Doherty (Mary Carr, leader delle Forty Elephants) e Stephen Graham (Sugar Goodson), debutterà su Disney+ il 21 febbraio.

