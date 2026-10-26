Disney+ costa meno: fino al 25% di risparmio sui piani di sei mesi

Il servizio streaming Disney+ è in offerta. I piani di sei mesi godono di uno sconto fino al 25%, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. In seguito, ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento, dunque da 6,99 euro al mese senza vincoli.

Possono aderire all’offerta sui piani di sei mesi tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio e coloro che scelgono di riattivare un vecchio abbonamento. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato, dunque potrebbe terminare nel giro di pochi giorni.

Come accennato nell’introduzione, i prezzi partono da 5,99 euro al mese per sei mesi. Il prezzo è riferito al piano Standard con pubblicità, che consente di accedere a tutti i film e le serie tv in catalogo con una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

Se però non si vuole la pubblicità durante la visione di un film o una serie televisiva, allora il piano da scegliere è Standard, disponibile in offerta a 8,99 euro al mese per sei mesi invece di 10,99 euro. Oltre all’eliminazione della pubblicità sui contenuti on-demand, il piano Standard aggiunge l’opzione Download, che consente di scaricare i propri titoli preferiti per poi rivederli offline in un secondo momento.

L’ultimo piano è quello Premium, che gode del 25% di sconto (tradotto in numeri 4 euro di sconto al mese per sei mesi). Al prezzo di 11,99 euro al mese si ottengono quattro riproduzioni in contemporanea e la tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione più coinvolgente.

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