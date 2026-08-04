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Disney+, tornano i piani della durata minima di sei mesi (fino al 25% di sconto)

I piani della durata minima di sei mesi consentono di risparmiare fino al 25% rispetto ai prezzi dei piani tradizionali mensili.
Disney+, tornano i piani della durata minima di sei mesi (fino al 25% di sconto)
I piani della durata minima di sei mesi consentono di risparmiare fino al 25% rispetto ai prezzi dei piani tradizionali mensili.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 ago 2026
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Dopo un breve periodo di assenza, il servizio streaming statunitense Disney+ sta rilanciano i piani della durata minima di sei mesi che consentono di risparmiare fino al 25% rispetto ai prezzi dei piani tradizionali mensili senza vincoli. A proposito di prezzi, quest'ultimi partono da 5,99 euro al mese.

Al termine dei primi sei mesi, ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento seguendo questo schema:

  • Standard con pubblicità: i primi sei mesi a 5,99 euro al mese, poi al rinnovo 6,99 euro al mese senza vincoli (si può disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo)
  • Standard: i primi sei mesi a 8,99 euro al mese, poi al rinnovo 10,99 euro al mese senza vincoli (si può disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo)
  • Premium: i primi sei mesi a 11,99 euro al mese, poi al rinnovo 15,99 euro al mese senza vincoli (si può disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo)
Pagina offerta Disney+

disney plus offerta

Con il piano Standard con pubblicità ci si assicura una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la visione dei propri contenuti preferiti con la pubblicità. Si tratta del piano più economico, pensato per chi vuole provare il servizio streaming e accedere all'intero catalogo.

Il piano Standard va invece ad eliminare le interruzioni pubblicitarie e aggiungere l'opzione Download, tramite la quale chiunque può scaricare uno o più contenuti dal catalogo e rivederli in un secondo momento anche offline, senza cioè avere la necessità di una connessione a Internet (particolarmente utile durante un soggiorno all'estero per risparmiare sui dati mobili della propria offerta).

Per ottenere infine l'esperienza di visione completa pensata da Disney+ per i suoi utenti, il piano di riferimento rimane quello Premium. Oltre alla riproduzione in 4K UHD e ai quattro dispositivi in contemporanea, propone anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Pagina offerta Disney+

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