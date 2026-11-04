Disney+ sconta gli abbonamenti per 6 mesi: si parte da 5,99 euro

Questo è il periodo migliore dell'anno per abbonarsi a Disney+, non solo per le festività in arrivo, ma anche perché la piattaforma propone adesso uno sconto molto interessante sulla formula a 6 mesi che arriva fino al 25%. Puoi scegliere la soluzione più adatta alle tue abitudini di visione, partendo da 5,99 euro al mese per il piano con pubblicità oppure puntando direttamente sull'esperienza Premium.

Nel dettaglio, con questa promozione Disney+ Premium costa 11,99 euro al mese per 6 mesi, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo ordinario di 15,99 euro. Si tratta dell'abbonamento di punta del servizio con supporto a 4K UHD e HDR, audio Dolby Atmos, visione su quattro dispositivi contemporaneamente e download dei contenuti.

Se non hai bisogno di tutte queste caratteristiche o vuoi semplicemente risparmiare, puoi orientarti sul piano Standard a 8,99 euro al mese, risparmiando il 18% per i primi sei mesi rispetto ai 10,99 euro previsti successivamente. Hai a disposizione la visione in Full HD, due riproduzioni simultanee e la possibilità di scaricare i contenuti sui dispositivi compatibili.

La soluzione più economica è invece Standard con Pubblicità, proposta a 5,99 euro al mese anziché 6,99 euro, con uno sconto del 14%. In questo caso devi accettare la presenza degli annunci pubblicitari e alcune limitazioni rispetto agli altri abbonamenti, ad esempio come l'impossibilità di effettuare il download.

Qualunque piano tu scelga, comunque, il catalogo Disney+ mette insieme produzioni molto diverse: dai classici e dai nuovi film di Walt Disney Animation Studios alle storie Pixar, passando per l'intera saga di Star Wars, il Marvel Cinematic Universe e i documentari National Geographic. Non mancano gli Originals esclusivi e i contenuti Hulu, tra reality, true crime, horror e stand-up comedy.

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