Disney+ scende di prezzo: sconto fino a 5 euro per 3 mesi

Disney+ rilancia e propone una nuova offerta molto interessante che ti permette di avere un abbonamento scontato per 3 mesi: si parte da 4,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità e si arriva fino a 10,99 euro al mese per il piano Premium 4K . L'offerta è valida fino al 6 maggio 2026 per nuovi abbonamenti o precedenti abbonamenti che vengono riattivati.

Le nuove uscite Disney+ da non perdere con lo sconto

Questo sconto ti dà la possibilità di tornare ad accedere all'immenso catalogo Disney+ che comprende adesso alcune interessanti nuove uscite come Zootopia 2 e Mike & Nick & Nick & Alice tra i film, mentre tra le serie TV spiccano il ritorno di Scrubs, della seconda stagione di Paradise e Daredevil: Born Again, così come Star Wars: Maul - Shadow Lord, The Testaments e Malcom in the Middle: Life’s Still Unfair.

Ma non finisce qui perché prossimamente è previsto l'arrivo di altre produzioni molto attese come la seconda stagione di Tucci in Italy e Rivals, la quinta stagione di Welcome to Wrexham e Not Suitable For Work, previsto per il 2 giugno.

Lo sconto sarà valido per 3 mesi su tutti i piani di abbonamento:

Piano Standard con pubblicità (Full HD e 2 visioni simultanee) a 4,99 euro al mes e invece di 6,99

(Full HD e 2 visioni simultanee) e invece di 6,99 Piano Standard (Full HD, Download e 2 visioni simultanee) a 7,99 euro al mese invece di 10,99

(Full HD, Download e 2 visioni simultanee) invece di 10,99 Piano Premium (4K, Download, 4 visioni simultanee e Dolby Atmos) a 10,99 euro al mese invece di 15,99

Al termine dei 3 mesi sarai libero di continuare al prezzo di listino oppure disdire senza impegno.

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