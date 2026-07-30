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Disney+ ripropone i piani di 6 mesi a prezzo scontato

Prezzi a partire da 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, con un risparmio fino al 25% a seconda del piano scelto.
Disney+ ripropone i piani di 6 mesi a prezzo scontato
Prezzi a partire da 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, con un risparmio fino al 25% a seconda del piano scelto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 lug 2026
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La piattaforma streaming Disney+ ha riproposto per quest’ultimi giorni di luglio i piani della durata di sei mesi a prezzo scontato. Diverse le novità in catalogo, su tutte il sequel de Il Diavolo veste Prada e Descendants: Wicker Wonderland, nuovo capitolo della saga con protagoniste Kylie Cantrall e Malia Baker (immagine di copertina).

Con Disney+ è possibile avere accesso a un’ampia selezione di titoli tra film, serie, programmi tv e documentari. Dell’elenco dei “marchi” inclusi fanno parte Disney, Marvel, Hulu, Star Wars, Pixar e National Geographic, e come testimoniano le ultime uscite ogni mese sono diverse le novità disponibili che vanno arricchire la qualità della piattaforma.

Pagina offerta Disney+

Nell’ambito della nuova promozione, i nuovi clienti e coloro che riattivano un vecchio abbonamento hanno diritto ai seguenti prezzi:

  • 5,99 euro al mese per i primi 6 mesi scegliendo il piano Standard con pubblicità, che include la visione in 1080p Full HD su due dispositivi in contemporanea più gli annunci pubblicitari durante la riproduzione di film e serie tv (14% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile)
  • 8,99 euro al mese per i primi 6 mesi scegliendo il piano Standard, che include la visione in 1080p Full HD su due dispositivi in contemporanea, la riproduzione senza pubblicità di film e serie tv più l’opzione Download per scaricare i propri contenuti preferiti e rivederli offline (18% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile)
  • 11,99 euro al mese per i primi 6 mesi scegliendo il piano Premium, che include la visione in 4K UHD su quattro dispositivi in contemporanea, la riproduzione senza pubblicità di film e serie tv, l’opzione Download e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di visione completa (25% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile)

Al termine dei primi sei mesi a prezzo scontato, i piani di abbonamento si rinnovano in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/tVqgEDgCKEQ?si=K4YgdpL4HTgzN3L2

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