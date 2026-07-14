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Disney+, i prezzi di tutti i piani disponibili aggiornati a luglio 2026

Una breve panoramica dei prezzi di tutti i piani messi a disposizione dalla piattaforma streaming Disney+.
Disney+, i prezzi di tutti i piani disponibili aggiornati a luglio 2026
Una breve panoramica dei prezzi di tutti i piani messi a disposizione dalla piattaforma streaming Disney+.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 lug 2026
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Disney+ ha aggiornato il listino del suo abbonamento, introducendo i nuovi piani della durata di sei mesi. I nomi sono rimasti gli stessi (Standard con pubblicità, Standard e Premium), a cambiare però sono appunto i prezzi e la durata della sottoscrizione.

Qualunque sia il piano selezionato, si avrà libero accesso all’intero catalogo, che proprio di recente ha visto l’arrivo di diversi nuovi contenuti, tra cui il terzo capitolo del franchise di Avatar e la quinta e ultima stagione di The Bear, la serie televisiva che ha fatto conoscere al grande pubblico la star Jeremy White Allen.

Pagina offerta Disney+

I prezzi dei nuovi piani della durata di sei mesi di Disney+

A seguire un breve riepilogo dei nuovi piani Disney+ che prevedono una permanenza minima di sei mesi:

  • Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio rispetto al prezzo della sottoscrizione mensile)
  • Standard: 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro a mese (18% di risparmio rispetto al prezzo della sottoscrizione mensile)
  • Premium: 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di risparmio rispetto al prezzo della sottoscrizione mensile)

Per quanto riguarda invece le caratteristiche, il piano più economico – Standard con pubblicità – si differenzia dagli altri per la presenza delle interruzioni pubblicitarie durante la visione di film e serie televisive, per il resto invece condivide con il piano seguente (Standard) sia la qualità video – 1080p Full HD – che le due riproduzioni in contemporanea.

Il piano Standard, al di là dell’assenza della pubblicità, va ad aggiungere poi l’opzione Download, che consente di scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli offline in qualsiasi momento.

C’è poi infine il piano Premium, con cui si ha accesso alla migliore qualità di visione possibile (4K UHD & HDR) oltre che a quattro riproduzioni simultanee e al supporto Dolby Atmos.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/zbjennafkiM?si=hn4yYIWWKuQxhyVm

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