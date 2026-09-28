Disney+ in offerta a 4,99€ al mese per quattro mesi con la Carta Giovani Nazionale

Nuova opportunità per le persone interessate a provare il servizio streaming Disney+. Grazie al recente accordo, i titolari della Carta Giovani Nazionale, che ricordiamo può essere richiesta da tutti coloro che hanno tra i 18 e 35 anni, possono sottoscrivere l'abbonamento a 4,99 euro al mese per quattro mesi.

Il catalogo di Disney+ include i grandi classici Disney+, i nuovi Originals, serie tv in esclusiva, l'intrattenimento di Hulu, i film e le serie televisive di Marvel, più l'intera saga di Star Wars e i documentari di National Geographic. Al termine dei quattro mesi, i prezzi partono da 6,99 euro al mese senza vincoli.

Uno dei contenuti di maggiore successo dell'ultimo periodo tra i clienti Disney+ è il sequel de Il Diavolo veste Prada, l'iconico titolo con protagonista Meryl Streep. L'attrice cinematografica statunitense è tornata ad interpretare il leggendario ruolo di Miranda Priestly, direttrice della rivista di moda Runway, che incrocerà il suo destino con la giovane neolaureata Andrea Sachs, detta Andy, interpretata da Anne Hathaway. Nel sequel ritroviamo anche Emily Blunt e Stanley Tucci, rispettivamente nei ruoli di Emily Charlton e Nigel Kipling.

Tra le novità più interessanti del mese di settembre citiamo invece Toy Story 5, l'ennesimo capitolo di una delle più fortunate e longeve saghe cinematografiche targate Pixar. L'arrivo in esclusiva sulla piattaforma streaming risale al 23 settembre, a distanza di tre mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche lo scorso 18 giugno. Enorme il successo al botteghino, con più di 1,1 miliardi di dollari, tanto da diventare il decimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema.

https://www.youtube.com/watch?v=mWJFHXxgq7k&pp=ygUXdG95IHN0b3J5IDUgZGlzbmV5IHBsdXM%3D

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