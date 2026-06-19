Disney+, le nuove uscite di fine giugno: stagione finale per The Bear

La piattaforma streaming Disney+ è sul punto di arricchire ulteriormente il suo catalogo a fine giugno con due uscite di spessore come Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga inventata dal regista James Cameron, e la stagione finale di The Bear, la serie televisiva targata FX che ha fatto conoscere al grande pubblico l'attore statunitense Jeremy Allen White.

L'accesso al catalogo di Disney+ parte da 5,99 euro, se si sceglie il nuovo piano della durata di sei mesi. Volendo si può optare anche per il piano mensile da 6,99 euro al mese senza vincoli, con la possibilità dunque di non effettuare il rinnovo al termine del mese senza dover pagare per uno o più mesi.

Le novità di fine giugno in arrivo su Disney+

Come è inevitabile, a rubare la scena in queste ultime due settimane di giugno saranno Avatar: Fuoco e Cenere e la quinta (e ultima) stagione di The Bear. L'ennesimo blockbuster mondiale di James Cameron farà il suo debutto in streaming qui da noi in Italia il 24 giugno, titolo che andrà ad aggiungersi alla collezione contenente gli altri due film più il documentario Fire and Water: Making the Avatar Films.

Due giorni più tardi, venerdì 26 giugno, sarà la volta del debutto della stagione finale di The Bear. Gli episodi del quinto capitolo si apriranno con l'addio di Carmy alla ristorazione, mossa che costringe Sydney insieme a Richie e Sugar a gestire il ristorante nel migliore dei modi a caccia della stella Michelin. Oltre a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Abby Elliott, figurano nel cast anche Matty Matheson, Lisa Colon-Zayas e Lionel Boyce.

Un'altra serie dal clima prettamente estivo ha debuttato il 18 giugno: Million Dollar Nannies, nuova serie reality che ha per protagoniste delle tate d'elite che decidono di aprire a Ibiza un'agenzia tutta loro col sogno di lavorare per famiglie VIP e fare soldi a palate. Non tutto però andrà secondo i piani.

https://youtu.be/ojjCvICC86c?si=9sTk8y_3jEcTVYk4

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.