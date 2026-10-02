Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Disney+, quante novità ad ottobre tra storiche reunion e nuove serie

Disney+, quante novità ad ottobre tra storiche reunion e nuove serie
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 ott 2026
Link copiato negli appunti

Ad ottobre il catalogo di Disney+ si arricchirà di diverse novità molto attese tra i fan della serie televisive e non solo. Uno degli appuntamenti più importanti è per il 9 ottobre, quando debutterà Don’t Look Back in Anger, documentario sulla storica reunion degli Oasis (immagine di copertina).

È invece già disponibile l’inizio della tredicesima stagione di American Horror Story, serie originale FX tra le più apprezzate a livello internazionale. Prima del documentario sui fratelli Gallagher, in catalogo arriverà anche il nuovo capitolo della serie sulla famiglia Kardashian.

A metà mese, invece, ci sarà il debutto di VisionQuest, la nuova serie Marvel con protagonista Visione. E come nelle migliori tradizioni, l’ottobre di Disney+ sarà anche all’insegna di Halloween con nuove uscite e film della tradizione, su tutte la prima stagione di Coven Academy e la riproposizione di Hocus Pocus.

Al momento Disney+ offre i piani di sei mesi a partire da 5,99 euro al mese. Una volta concluso il periodo promozionale, ciascuno dei tre piani disponibili si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

A seguire il calendario con le nuove uscite su Disney+ ad ottobre.

1° ottobre

  • American Horror Story 13

2 ottobre

  • Coven Academy (nuova serie originale)

3 ottobre

  • Africa Earth’s Wild Home (National Geographic)

5 ottobre

  • Gachiakuta (prima stagione)

7 ottobre

  • Jamie Foxx: Take Care Of Yourself
  • Vampirina – Teenage Vampire (seconda stagione)
  • The Drop: A Snowfall Saga (serie originale)

8 ottobre

  • The Kardashians 8

9 ottobre

  • Don’t Look Back in Anger

12 ottobre

  • Clown Panic (documentario originale)

14 ottobre

  • VisionQuest

18 ottobre

  • Super Truffami (National Geographic)

28 ottobre

  • Yu-Gi-Oh (quinta stagione
Pagina piani Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

DAZN a ottobre accende il risparmio: tutta la Serie A a 19,99€ al mese
Tech

DAZN a ottobre accende il risparmio: tutta la Serie A a 19,99€ al mese
Su Prime Video ad ottobre si riaccende la magia della Champions League
Tech

Su Prime Video ad ottobre si riaccende la magia della Champions League
La tariffa 5G con più Giga del momento: Kena lancia 300GB e minuti illimitati
Tech

La tariffa 5G con più Giga del momento: Kena lancia 300GB e minuti illimitati
Fino a 245 euro di sconto in bolletta: la nuova promo Pulsee Luce e Gas con codice
Tech

Fino a 245 euro di sconto in bolletta: la nuova promo Pulsee Luce e Gas con codice