Disney+, quante novità ad ottobre tra storiche reunion e nuove serie

Ad ottobre il catalogo di Disney+ si arricchirà di diverse novità molto attese tra i fan della serie televisive e non solo. Uno degli appuntamenti più importanti è per il 9 ottobre, quando debutterà Don’t Look Back in Anger, documentario sulla storica reunion degli Oasis (immagine di copertina).
È invece già disponibile l’inizio della tredicesima stagione di American Horror Story, serie originale FX tra le più apprezzate a livello internazionale. Prima del documentario sui fratelli Gallagher, in catalogo arriverà anche il nuovo capitolo della serie sulla famiglia Kardashian.
A metà mese, invece, ci sarà il debutto di VisionQuest, la nuova serie Marvel con protagonista Visione. E come nelle migliori tradizioni, l’ottobre di Disney+ sarà anche all’insegna di Halloween con nuove uscite e film della tradizione, su tutte la prima stagione di Coven Academy e la riproposizione di Hocus Pocus.
Al momento Disney+ offre i piani di sei mesi a partire da 5,99 euro al mese. Una volta concluso il periodo promozionale, ciascuno dei tre piani disponibili si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.
A seguire il calendario con le nuove uscite su Disney+ ad ottobre.
1° ottobre
- American Horror Story 13
2 ottobre
- Coven Academy (nuova serie originale)
3 ottobre
- Africa Earth’s Wild Home (National Geographic)
5 ottobre
- Gachiakuta (prima stagione)
7 ottobre
- Jamie Foxx: Take Care Of Yourself
- Vampirina – Teenage Vampire (seconda stagione)
- The Drop: A Snowfall Saga (serie originale)
8 ottobre
- The Kardashians 8
9 ottobre
- Don’t Look Back in Anger
12 ottobre
- Clown Panic (documentario originale)
14 ottobre
- VisionQuest
18 ottobre
- Super Truffami (National Geographic)
28 ottobre
- Yu-Gi-Oh (quinta stagione
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