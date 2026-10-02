Disney+, quante novità ad ottobre tra storiche reunion e nuove serie

Ad ottobre il catalogo di Disney+ si arricchirà di diverse novità molto attese tra i fan della serie televisive e non solo. Uno degli appuntamenti più importanti è per il 9 ottobre, quando debutterà Don’t Look Back in Anger, documentario sulla storica reunion degli Oasis (immagine di copertina).

È invece già disponibile l’inizio della tredicesima stagione di American Horror Story, serie originale FX tra le più apprezzate a livello internazionale. Prima del documentario sui fratelli Gallagher, in catalogo arriverà anche il nuovo capitolo della serie sulla famiglia Kardashian.

A metà mese, invece, ci sarà il debutto di VisionQuest, la nuova serie Marvel con protagonista Visione. E come nelle migliori tradizioni, l’ottobre di Disney+ sarà anche all’insegna di Halloween con nuove uscite e film della tradizione, su tutte la prima stagione di Coven Academy e la riproposizione di Hocus Pocus.

Al momento Disney+ offre i piani di sei mesi a partire da 5,99 euro al mese. Una volta concluso il periodo promozionale, ciascuno dei tre piani disponibili si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

A seguire il calendario con le nuove uscite su Disney+ ad ottobre.

1° ottobre

American Horror Story 13

2 ottobre

Coven Academy (nuova serie originale)

3 ottobre

Africa Earth’s Wild Home (National Geographic)

5 ottobre

Gachiakuta (prima stagione)

7 ottobre

Jamie Foxx: Take Care Of Yourself

Vampirina – Teenage Vampire (seconda stagione)

The Drop: A Snowfall Saga (serie originale)

8 ottobre

The Kardashians 8

9 ottobre

Don’t Look Back in Anger

12 ottobre

Clown Panic (documentario originale)

14 ottobre

VisionQuest

18 ottobre

Super Truffami (National Geographic)

28 ottobre

Yu-Gi-Oh (quinta stagione

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