Disney+, calendario novità di febbraio: non solo Wakanda Forever

Sarà il mese più corto dell'anno, ma non per questo mancheranno le novità: diamo uno sguardo alle uscite in streaming su Disney Plus a febbraio. Si partirà subito forte, anzi fortissimo, con la maxi-produzione Marvel da 250 milioni di dollari basata sul personaggio di Pantera Nera, capace di raccoglierne oltre 840 al botteghino e tra poco finalmente disponibile anche su piattaforma.

Streaming: le novità in arrivo a febbraio su Disney+

Il riferimento è ovviamente a Black Panther: Wakanda Forever, uno dei maggiori successi cinematografici dello scorso anno. La pellicola garantirà il supporto al formato IMAX Enhanced per un'esperienza di visione senza compromessi. Si tratta del sequel di Black Panther uscito nel 2018, che ne riprende la trama e di cui non anticipiamo altro per non inciampare in spoiler. Ecco il trailer.

Diamo uno sguardo al calendario delle uscite in arrivo su Disney Plus per il nuovo mese ormai alle porte.

Black Panther: Wakanda Forever (1 febbraio, film);

The Great North (1 febbraio, serie - stagione 3);

The Hardy Boys (8 febbraio, serie - stagione 2);

The Hair Tales (15 febbraio, serie);

j-hope IN THE BOX (17 febbraio, documentario);

Fleishman a Pezzi (22 febbraio, serie);

9-1-1 (22 febbraio, serie - stagione 6);

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa (23 febbraio, serie).

Promette molto bene anche Fleishman a Pezzi, basata sull'omonimo romanzo di Taffy Brodesser-Akner. Il protagonista è Toby, interpretato da Jesse Eisenberg, alle prese con il desiderio di lasciarsi alle spalle il fallimento del matrimonio e le responsabilità che impone il ruolo di padre.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma si possono ottenere due mesi di abbonamento gratis semplicemente scegliendo di sottoscrivere la formula annuale. Un'ottima occasione per garantirsi dodici mesi di streaming su Disney+ al prezzo di dieci, con accesso all'intero catalogo di film, serie e show, senza limitazioni, rincari né interruzioni pubblicitarie.

