Disney Plus in promo: 3 mesi a prezzo ridotto e tanti nuovi contenuti da scoprire

Restano pochi giorni per attivare la promo flash che taglia il costo di Disney Plus per i primi 3 mesi. Chi attiva oggi un nuovo abbonamento, infatti, potrà accedere alla piattaforma con un prezzo ridotto fino a 4,99 euro al mese, senza alcun obbligo di rinnovo. Per accedere all'offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto. La promozione termina il prossimo 6 maggio.
Disney Plus: tante novità in arrivo e un prezzo scontato
Con la promozione in corso, Disney Plus è disponibile in sconto per 3 mesi. Le opzioni a disposizione degli utenti sono le seguenti:
- Standard con pubblicità al costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese
- Standard senza pubblicità al costo di 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese
- Premium al costo di 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese
Con il piano Premium, ricordiamo, è possibile accedere ai contenuti in 4K e sfruttare fino a 4 dispositivi in contemporanea collegati alla piattaforma mentre con i piani Standard c'è il Full HD ed è possibile accedere da 2 dispositivi.
Si tratta di un momento ottimo per accedere a Disney Plus, recuperando le ultime uscite sulla piattaforma come la seconda stagione di Paradise, la nuova edizione di Scrubs o anche la seconda stagione di Daredevil: Born Again. Da segnalare anche la nuova serie di animazione Star Wars: Maul - Shadow Lord. Da segnalare anche l'imminente debutto di Tucci in Italy, con la seconda stagione che sarà disponibile dal 12 maggio. In arrivo anche la seconda stagione di Rivals e la quinta di Welcome to Wrexham, in arrivo il 15 maggio. Dal 2 giugno, invece, sarà disponibile Not Suitable for Work.
Per accedere all'offerta e attivare Disney Plus da 4,99 euro al mese basta seguire il link qui di sotto.
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