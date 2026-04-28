Disney Plus in promo: 3 mesi a prezzo ridotto e tanti nuovi contenuti da scoprire

Restano pochi giorni per attivare la promo flash che taglia il costo di Disney Plus per i primi 3 mesi. Chi attiva oggi un nuovo abbonamento, infatti, potrà accedere alla piattaforma con un prezzo ridotto fino a 4,99 euro al mese, senza alcun obbligo di rinnovo. Per accedere all'offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto. La promozione termina il prossimo 6 maggio.

Disney Plus: tante novità in arrivo e un prezzo scontato

Con la promozione in corso, Disney Plus è disponibile in sconto per 3 mesi. Le opzioni a disposizione degli utenti sono le seguenti:

Standard con pubblicità al costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese

al costo di invece di 6,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 7 ,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese

al costo di 7 invece di 10,99 euro al mese Premium al costo di 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese

Con il piano Premium, ricordiamo, è possibile accedere ai contenuti in 4K e sfruttare fino a 4 dispositivi in contemporanea collegati alla piattaforma mentre con i piani Standard c'è il Full HD ed è possibile accedere da 2 dispositivi.

Si tratta di un momento ottimo per accedere a Disney Plus, recuperando le ultime uscite sulla piattaforma come la seconda stagione di Paradise, la nuova edizione di Scrubs o anche la seconda stagione di Daredevil: Born Again. Da segnalare anche la nuova serie di animazione Star Wars: Maul - Shadow Lord. Da segnalare anche l'imminente debutto di Tucci in Italy, con la seconda stagione che sarà disponibile dal 12 maggio. In arrivo anche la seconda stagione di Rivals e la quinta di Welcome to Wrexham, in arrivo il 15 maggio. Dal 2 giugno, invece, sarà disponibile Not Suitable for Work.

Per accedere all'offerta e attivare Disney Plus da 4,99 euro al mese basta seguire il link qui di sotto.

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