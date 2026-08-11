Disney Plus in 4K, quale abbonamento scegliere ad agosto 2026?

Il 4K su Disney Plus è un tema molto attuale, per via di alcune modifiche al servizio in queste ultime settimane. Tutti i nuovi utenti, in ogni caso, possono continuare a usufruire dello streaming dei contenuti in 4K.

Per farlo, è necessario puntare sul piano Premium, disponibile in diverse versioni. L'attivazione può avvenire direttamente dal sito ufficiale di Disney Plus, tramite il box riportato qui di sotto, seguendo una veloce procedura online.

Come accedere ai contenuti in 4K con Disney Plus

Il 4K con Disney Plus è disponibile con il piano Premium, a sua volta attivabile scegliendo tra tre diverse opzioni. La prima è rappresentata dal piano mensile, con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. In questo caso, il costo è di 15,99 euro al mese.

C'è poi il piano semestrale con pagamento mensile, dal costo di 11,99 euro al mese per i primi 6 mesi. Al termine del periodo promozionale, si passerà al piano mensile da 15,99 euro al mese.

Da segnalare anche la possibilità di attivare il piano annuale, al costo di 159,90 euro per un anno, con un risparmio di due mensilità rispetto all'attivazione del piano mensile.

In alternativa, Disney Plus propone anche i piani Standard con contenuti in Full HD. Ecco i dettagli:

Standard con pubblicità

6,99 euro al mese

5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

Standard senza pubblicità

10,99 euro al mese

8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese

109,90 euro per un anno

Tutte le versioni del servizio sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale della piattaforma, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Da segnalare che il piano Premium permette la visualizzazione da 4 dispositivi in contemporanea mentre i piani Standard da 2 dispositivi.

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