Disney+, il ritorno dei piani di sei mesi a prezzo scontato per l'estate 2026

Disney+ ha reintrodotto i piani della durata di sei mesi, che a fronte di un vincolo di sei mesi propongono un risparmio fino al 25%. Al rinnovo ciascun piano passa al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Gli utenti che sottoscrivono un nuovo piano o rinnovano un vecchio abbonamento ottengono da subito l’accesso al vasto catalogo della piattaforma streaming statunitense. I contenuti spaziano dai nuovi Originals ai grandi classici Disney, dall’intera saga di Star Wars ai film e alle serie Marvel, dall’intrattenimento di Hulu ai film di animazione Pixar, fino ai documentari di National Geographic.

Tre i piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Ecco i prezzi scontati dei piani della durata minima di sei mesi:

5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro: piano Standard con pubblicità

8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro: piano Standard

11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro: piano Premium

Il piano Standard con pubblicità offre una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea e la visione dei propri contenuti preferiti con brevi spazi pubblicitari.

L’assenza di pubblicità è garantita sia con il piano Standard che con quello Premium. Se la scelta ricade sull’account Standard si ha a disposizione poi l’opzione Download, tramite cui ciascun utente può scaricare uno o più contenuti per poi rivederli offline in un secondo momento quando non è connesso alla rete Internet.

Per un’esperienza di visione completa il piano ideale è quello Premium. Infatti, è l’unico che offre la possibilità di vedere i contenuti di Disney+ su quattro dispositivi in contemporanea, ed è sempre l’unico che garantisce il supporto al Dolby Atmos.

L’offerta in corso è valida per un periodo di tempo limitato sul sito ufficiale Disney+, che ricorda anche che ciascun piano è sottoscrivibile da utenti maggiorenni.

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