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Disney Plus è in promo: 3 mesi a meno di 5 €/mese e tante novità in arrivo

Con la nuova promozione in corso è possibile attivare Disney Plus a meno di 5 euro al mese per 3 mesi, ecco la promo.
Disney Plus è in promo: 3 mesi a meno di 5 €/mese e tante novità in arrivo
Con la nuova promozione in corso è possibile attivare Disney Plus a meno di 5 euro al mese per 3 mesi, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 26 apr 2026
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Disney Plus è oggi un punto di riferimento per lo streaming di film e serie TV, grazie soprattutto a un catalogo in continua evoluzione che, mese dopo mese, registra l'arrivo di nuovi contenuti. In via promozionale, è possibile attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato per 3 mesi. L'offerta riguarda tutti e tre i piani di Disney Plus, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese. Da segnalare che la promozione è valida anche per chi ha già utilizzato il servizio in passato. Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus.

Accedi qui a Disney Plus

I piani di Disney Plus da scegliere a prezzo scontato

Ecco i piani disponibili per Disney Plus con i prezzi scontati:

  • Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi, invece di 6,99 euro al mese
  • Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi, invece di 10,99 euro al mese
  • Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi, invece di 15,99 euro al mese

I piani Standard garantiscono l'accesso ai contenuti Full HD da 2 dispositivi in contemporanea mentre il piano Premium consente l'accesso ai contenuti 4K da 4 dispositivi in contemporanea. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui a Disney Plus

Le prossime uscite sulla piattaforma

Come sempre, ci sono tanti nuovi contenuti pronti a conquistare gli utenti di Disney Plus. Tra le prossime uscite in calendario troviamo la seconda stagione della docu-serie Tucci in Italy, una delle più apprezzate in assoluto. Ecco il trailer:

Da segnalare anche l'arrivo il 15 maggio della stagione 2 di Rivals.

Nella stessa data è prevista anche la stagione numero 5 di Welcome to Wrexham.

Bisognerà attendere il prossimo 2 giugno per il debutto di Not Suitable for Work. 

https://youtu.be/fXay1DEl_Vs

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