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Su Disney+ a luglio arriva in esclusiva Il Diavolo Veste Prada 2

Dopo il successo mondiale al cinema, il secondo capitolo sbarca anche sulla piattaforma streaming statunitense.
Su Disney+ a luglio arriva in esclusiva Il Diavolo Veste Prada 2
Dopo il successo mondiale al cinema, il secondo capitolo sbarca anche sulla piattaforma streaming statunitense.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 lug 2026
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A distanza di tre mesi esatti dall’uscita nei cinema di tutto il mondo, Disney+ è pronto ad accogliere nel suo catalogo Il Diavolo veste Prada 2, sequel di uno dei classici moderni più chiacchierati di sempre. La data di uscita ufficiale è fissata per il 29 luglio 2026.

Per chi non ha avuto la possibilità di vedere il secondo capitolo al cinema negli scorsi mesi, può rimediare con la sottoscrizione del piano mensile della piattaforma streaming Disney+, a partire da 6,99 euro al mese. In alternativa, è possibile scegliere il piano della durata di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

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La trama del sequel

Andy Sachs (Anne Hathaway), l’ex assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), direttrice della rivista di moda Runway, ritorna sul luogo del delitto in qualità di responsabile della sezione Approfondimenti. Nel frattempo la sua ex assistente Emily Charlton (Emily Blunt) è diventata una dirigente di Dior, e tra i suoi compiti vi è anche l’amministrazione dei fondi pubblicitari di cui la rivista diretta da Miranda ha assoluto bisogno in seguito a uno scandalo.

Il cast del sequel de Il Diavolo veste Prada ritrova anche Stanley Tucci, Tibor Feldman e Tracie Thoms, che a distanza di vent’anni tornano a vestire i panni dei loro iconici personaggi. Tra le new entry invece si annoverano Patrick Brammall e Kenneth Branagh, i quali interpreteranno gli interessi sentimentali rispettivamente dei personaggi di Hathaway e Streep, in aggiunta a BJ Novak, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Lucy Liu e Simone Ashley.

Diverse infine le star che hanno girato per un cameo, tra cui Lady Gaga, Donatella Versace, Ashley Graham, Jenna Bush Hager, Hannah Berner, Tina Brown, Paige DeSorbo e Kara Swisher. Non sono invece cambiati né il regista – David Frankel – né la sceneggatrice Aline Brosh McKenna – di vent’anni fa.

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https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=pcYqOkNbUion143A

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