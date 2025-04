Disney Plus: cosa c'è di nuovo in catalogo e cosa guardare a fine aprile 2025

È il momento giusto per accedere a Disney Plus. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, ha registrato nel corso delle ultime settimane l'arrivo di diverse novità, andando ad arricchire notevolmente il suo catalogo di contenuti.

Per accedere al servizio, chi non ha un abbonamento, può scegliere tra tre versioni dell'abbonamento. La prima è Standard con pubblicità, con un costo di 5,99 euro al mese. La seconda è Standard senza pubblicità, con un costo di 9,99 euro al mese oppure di 99,90 euro per un anno.

C'è poi il terzo piano, Premium, che è anche l'unico che permette di guardare contenuti in 4K. Il costo è di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno di abbonamento. Tutte le versioni del servizio sono attivabili direttamente tramite il sito di Disney Plus, qui di sotto.

Cosa c'è di nuovo sulla piattaforma

Come sottolineato in apertura, ci sono tante novità da scoprire su Disney Plus. Si è appena conclusa, ad esempio, la prima stagione di Daredevil: Born Again, una delle serie più interessanti tra le produzioni ambientate nell'universo Marvel. Da segnalare anche il recente arrivo della nuova stagione di Doctor Who, con i primi episodi della seconda stagione del nuovo corso. Un'altra novità di aprile da non perdere è Dying for Sex, con Michelle Williams.

Da poche ore, invece, è disponibile la seconda stagione di Andor, una delle serie più apprezzate tra quelle ambientate nella galassia di Star Wars. Si tratta di una delle principali novità dell'intero panorama delle serie TV di queste settimane. Ricordiamo, inoltre, che sulla piattaforma sono disponibili anche nuovi film di grande successo come Oceania 2 e Mufasa.

Il trailer di Andor 2

