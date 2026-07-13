Disney+, ecco come è possibile risparmiare fino al 25%

Di recente la piattaforma streaming Disney+ ha introdotto nuovi piani di abbonamento della durata di sei mesi che permettono di risparmiare fino al 25% rispetto ai piani mensili. I prezzi partono da 5,99 euro al mese e ciascun piano ha una durata minima di sei mesi.

Al termine c’è il rinnovo automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento (si parte da 6,99 euro al mese), con la possibilità di disdire prima senza costi aggiuntivi. In caso di disdetta, quest’ultima avrà effetto al termine del periodo minimo di permanenza.

I prezzi dei piani di sei mesi di Disney+

Di seguito un riepilogo dei prezzi dei nuovi piani della durata di sei mesi di Disney+:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi , poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio)

, poi 6,99 euro al mese (14% di risparmio) Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi , poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio)

, poi 10,99 euro al mese (18% di risparmio) Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (25% di risparmio)

Il piano più economico, a differenza degli altri, include la pubblicità durante la visione di film e serie. In più offre due riproduzioni in contemporanea e la qualità video fino a 1080p Full HD.

Se la scelta ricade sul piano Standard si hanno sempre due riproduzioni in simultanea e una qualità video che non supera i 1080p FullHD. L’aggiunta di rilievo è però l’opzione Download, che permette agli utenti di scaricare i propri contenuti preferiti per rivederli in un secondo momento, anche offline.

Infine, il piano Premium sblocca tutte le opzioni a disposizione dei clienti. Tra queste si annoverano la qualità video fino a 4K UHD & HDR, l’opzione Download, quattro riproduzioni in contemporanea, il supporto al Dolby Atmos e, così come il piano Standard, l’assenza totale di qualsivoglia pubblicità durante la visione di film e serie.

https://youtu.be/dh5sXIj1pUA?si=7zWTFFibCcENCX2b

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