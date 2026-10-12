Disney+ anche a ottobre sconta i piani della durata di sei mesi 

Prosegue in casa Disney+ la promo legata alla sottoscrizione dei piani della durata di sei mesi, disponibili a partire da 5,99 euro al mese con sconti fino al 25% rispetto al prezzo di listino. Al rinnovo il piano scelto passa al prezzo in vigore al momento del pagamento.
Possono aderire alla promozione in corso i nuovi clienti e tutti coloro che intendono riattivare un vecchio abbonamento Disney+. La condizione indispensabile da soddisfare è poi la maggiore età, dal momento che - per regolamento interno alla piattaforma - i minori di 18 anni non possono sottoscrivere alcun abbonamento.
Vediamo dunque quali sono i prezzi scontati dei piani della durata di sei mesi di Disney+:
- Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese per sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Standard a 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Premium a 11,99 euro al mese per sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di sconto rispetto al prezzo di listino)
Il piano più economico rimane Standard con pubblicità, che al costo di 5,99 euro al mese per i primi sei mesi propone una qualità video fino a 1080p Full HD, le interruzioni pubblicitarie durante la visione dei contenuti on-demand, e due riproduzioni in contemporanea.
C'è poi il piano Standard, che a fronte di un prezzo mensile di 8,99 euro al mese in offerta elimina la pubblicità dai titoli on-demand e aggiunge l'opzione Download, grazie alla quale si ha la possibilità di scaricare un film o uno o più episodi di una serie tv per poi rivederli in un secondo momento offline.
Resta infine il piano Premium in offerta a 11,99 euro al mese. Il piano più completo raggiunge la qualità video 4K, aumenta le riproduzioni in contemporanea da due a quattro, e aggiunge il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.
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