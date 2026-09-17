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Disney+ a partire da 5,99 euro al mese con la promo sui piani di 6 mesi

Prezzi a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi, poi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.
Disney+ a partire da 5,99 euro al mese con la promo sui piani di 6 mesi
Prezzi a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi, poi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 set 2026
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Il servizio streaming Disney+ è in promozione a partire da 5,99 euro al mese per gli utenti che decidono di sottoscrivere un nuovo piano della durata minima di sei mesi. Al termine del periodo promozionale scatta il rinnovo al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Per abbonarsi è necessario avere almeno 18 anni, come ricorda Disney+. Volendo, poi, si può disdire in qualsiasi momento, con effetto dal termine del periodo minimo: ciò significa che si può richiedere la disdetta anche dopo il primo mese, ma questa avrà effetto a partire dal termine dei sei mesi.

Pagina offerta Disney+

Nell’ambito dell’offerta in corso, i prezzi cambiano come segue:

  • 5,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard con pubblicità, in seguito scatta il rinnovo a 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di risparmio)
  • 8,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard, in seguito scatta il rinnovo a 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di risparmio)
  • 11,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Premium, in seguito scatta il rinnovo a 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di risparmio)

Il catalogo di Disney+ presenta innumerevoli contenuti, in modo da accontentare tutta la famiglia. Si parte dai grandi classici Disney ai nuovi Originals, passando per l’intrattenimento di Hulu e i film d’animazione di Pixar, oltre che i titoli Marvel, l’universo di Star Wars e i documentari di National Geographic.

Il piano più economico da 5,99 euro al mese per sei mesi prevede le interruzioni pubblicitarie durante la visione dei propri contenuti, nonché la qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea. Se non si accetta la pubblicità, il piano ideale è Standard, che va ad aggiungere inoltre l’opzione Download con cui scaricare i propri titoli preferiti per poi guardarli in un secondo momento offline.

Pagina offerta Disney+

https://www.youtube.com/watch?v=zmBg3eo3PKM&pp=ygUYaWwgZGlhdm9sbyB2ZXN0ZSBwcmFkYSAy

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