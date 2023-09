Disney+ a 1,99 euro al mese: guarda tutti i nuovi episodi di I Am Groot 2 ORA

I am Groot, la serie animata spin-off di Guardiani della Galassia, è finalmente sbarcata sulla piattaforma Disney+ con cinque nuovi cortometraggi che danno vita alla sua seconda stagione. Puoi guardarli tutti se ti abboni al servizio streaming Disney+ tramite questa pagina sul sito ufficiale: per te l'abbonamento in offerta speciale a 1,99 euro al mese per 3 mesi, grazie al 75% di sconto.

Disney+ in offerta speciale a 1,99 euro al mese per 3 mesi con I Am Groot 2

I 5 nuovi cortometraggi della serie animata I Am Groot hanno ancora per protagonista il giovane Groot, doppiato dal magistrale Vin Diesel. Al termine del terzo episodio, intitolato "Groot sulla neve", c'è spazio anche per una scena post-credit che farà felici tutti i fan del film Guardiani della Galassia.

Nei titoli di coda si vede Groot intento a bere la sua cioccolata calda, dopo aver costruito un pupazzo di nevi con devi vecchi pezzi di ricambio della navicella appartenuta ai Guardiani. La bevanda nel frattempo si è però freddata, così Groot la getta via.

Subito dopo si sente una voce che grida "Amico!": è la voce di Bradley Cooper, doppiatore di Rocket Raccoon, per un favoloso cameo direttamente dall'opera Guardiani della Galassia.

Cogli al volo la maxi offerta di Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi e guarda tutti i nuovi episodi della seconda stagione di I Am Groot 2.

