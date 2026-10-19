Disney+ permette di risparmiare fino al 25% sui piani di 6 mesi

Le persone che stanno prendendo in considerazione di sottoscrivere per la prima volta il servizio streaming Disney+, o riattivare un vecchio abbonamento, possono approfittare degli sconti fino al 25% attualmente disponibili sui piani della durata di sei mesi. Nell'ambito della nuova promo, i prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Al termine del periodo promozionale il prezzo di ogni piano si rinnova al costo in vigore al momento del pagamento, dunque a partire da 6,99 euro al mese. Per sottoscrivere un nuovo piano o riattivarne uno scaduto è indispensabile avere 18 anni, come sottolinea la piattaforma di streaming tramite una nota a margine presente nella sua pagina iniziale.

La promozione in corso di Disney+ permette dunque di ottenere una riduzione di prezzo significativa in base al piano scelto. Il piano più economico, Standard con pubblicità, parte da 5,99 euro al mese, invece quello che riceve lo sconto più alto è il piano Premium, su cui è possibile risparmiare 4 euro al mese per sei mesi consecutivi.

Di seguito il riepilogo dell'offerta targata Disney+ sui piani della durata di sei mesi:

5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli con 2 riproduzioni in contemporanea, qualità video fino a 1080p Full HD e interruzioni pubblicitarie durante i contenuti on demand e in diretta

8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli con 2 riproduzioni in contemporanea, qualità video fino a 1080p Full HD, opzione Download e interruzioni pubblicitarie soltanto sui contenuti in diretta

11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli con 4 riproduzioni in contemporanea, qualità video 4K, supporto a Dolby Atmos, opzione Download e interruzioni pubblicitarie soltanto sui contenuti in diretta

Al termine dei primi sei mesi è possibile effettuare la disdetta in modo da evitare il rinnovo automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.