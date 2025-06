Disney+: novità per tutti i gusti a giugno 2025

Se non sapete quale a quale piattaforma streaming abbonarvi, le novità del catalogo Disney+ a giugno 2025 potrebbero schiarirvi le idee una volta per tutti. Non importa se siete amanti delle commedie romantiche o dei documentari classici, oppure ancora delle serie Marvel o dei film d'animazione: le ultime uscite sono in grado di accontentare i gusti di tutti.

Potete sottoscrivere l'abbonamento Standard con pubblicità, che al prezzo di 5,99 euro al mese vi permette di avere accesso completo al catalogo della piattaforma streaming Disney+. Il vantaggio di questo piano è di non avere alcun tipo di vincolo: al termine del mese siete liberi di rinnovare per un altro mese, passare a un piano annuale, oppure semplicemente non rinnovare.

Le novità di Disney+ a giugno 2025

Alcune delle ultime uscite di giugno sono già disponibili alla visione su Disney+. Tra le più interessanti c'è il film A Real Pain, scritto e diretto da Jesse Eisenberg e vincitore del premio Oscar al miglior attore non protagonista Kieran Culkin: la pellicola racconta il viaggio in Polonia in memoria della loro amata nonna di due cugini, David e Benji, le cui visioni opposte della vita mettono a dura prova il loro legame.

Nella prima settimana di giugno sono usciti altri due contenuti di valore: la pellicola FolleMente di Paolo Genovese, con protagonisti gli ottimi Edoardo Leo e Pilar Fogliati, e il film animato Predator: Killer of Killers ambientato nell'universo del franchise Predator.

Questa domenica ha fatto il suo debutto sulla piattaforma anche il documentario I segreti dell'oceano, la nuova produzione di Nation Geographic con al centro del racconto David Attenborough, il più importante divulgatore scientifico al mondo.

A breve debutteranno invece Ironheart, la nuova serie Marvel con al centro la storia della giovane inventrice Riri Williams, e la quarta stagione di The Bear, la serie televisiva FX acclamata in tutto il mondo. Saranno disponibili su Disney+ rispettivamente dal 25 giugno e dal 26 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.