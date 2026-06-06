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Disney+, le novità di giugno 2026: in arrivo l'ultima stagione di The Bear

La quinta e ultima stagione di The Bear debutterà a fine mese, prima però ci sarà spazio per tante altre nuove uscite.
Disney+, le novità di giugno 2026: in arrivo l'ultima stagione di The Bear
La quinta e ultima stagione di The Bear debutterà a fine mese, prima però ci sarà spazio per tante altre nuove uscite.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 giu 2026
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In casa Disney+ sarà un mese di giugno importante dal punto di vista delle novità, su tutte l'arrivo della quinta e ultima stagione di The Bear, la serie tv statunitense con al centro le vicende dello chef Carmy Berzatto, interpretato dalla star Jeremy Allen White. A inizio mese ci sarà spazio anche per Alice and Steve, nuova comedy britannica vincitrice a Canneseries (il Festival Internazionale delle Serie di Cannes). Sempre a giugno è in arrivo il film Domani interrogo del regista Umberto Carteni, con protagonista Anna Ferzetti nei panni di una professoressa di una scuola della periferia di Roma.

I piani Disney+ partono da 5,99 euro al mese per sei mesi, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Pagina offerta Disney+

The Bear – Quinta e ultima stagione (dal 26 giugno)

Sydney, Richie e Sugar scoprono che Carmy ha lasciato la ristorazione, ritrovandosi così da soli a gestire il locale, senza soldi e con la paura di fallire da un momento all’altro. Ciò che però capiranno più avanti sarà molto più importante.

Alice and Steve – Prima stagione (dall’8 giugno)

Alice e Steve sono da tempo migliori amici, ma il loro legame è a rischio dopo che l’uomo inizia una frequentazione con la figlia di lei di 26 anni. Temendo di perdere all’improvviso sia la figlia che il suo migliore amico, Alice è pronta a ricorrere a qualsiasi strategia.

Domani interrogo – Film (dal 12 giugno)

Il nuovo film di Umberto Carteni, prodotto da On Production e Rai Cinema, ha per protagonista Anna Ferzetti nei panni di una professoressa di inglese in una scuola del quartiere romano Rebibbia. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, con la pellicola che conferma ancora una volta la Ferzetti nel novero delle migliori attrice italiane, anche alla luce della sua interpretazione del personaggio di Dorotea De Santis nel film La grazia di Paolo Sorrentino.

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https://youtu.be/9z_y2dHaVP0?si=fslt1AYX357X6Ac1

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