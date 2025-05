Disney+: l’intrattenimento esclusivo a partire da 5,99 € al mese

Disney+ continua a rinnovarsi con contenuti imperdibili, tra nuovi Originals, serie cult e film di successo che accontentano tutta la famiglia. A partire da soli 5,99 € al mese, a piattaforma offre un'esperienza di streaming completa e flessibile.

Nuovi Originals: le esclusive che non trovi altrove

Tra le novità più attese ci sono i nuovi episodi di The Mandalorian e Loki, che hanno ridefinito il genere sci-fi e supereroistico. Ma non solo: Shardlake, thriller medievale firmato Star, e la nuova docuserie Becoming Karl Lagerfeld, con Daniel Brühl nei panni del celebre stilista, arricchiscono l’offerta con contenuti adulti e sofisticati.

Per i più piccoli (e non solo), Iwájú, il primo originale africano di Disney in collaborazione con Kugali, offre un mix di animazione e cultura futuristica che ha già conquistato la critica.

Piani su misura per ogni esigenza

Disney+ propone tre piani tra cui scegliere:

Standard con pubblicità a 5,99 € al mese: ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare ai contenuti.

Standard a 9,99 € al mese o 99,90 € all’anno: fino a 2 dispositivi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie durante i contenuti principali.

Premium a 13,99 € al mese o 139,90 € all’anno: streaming in 4K UHD & HDR, supporto Dolby Atmos e visione simultanea su 4 dispositivi.

Tutti i piani includono la possibilità di accedere da Smart TV, console, tablet, smartphone e computer, con un parental control semplice per tutelare i più piccoli.

Intrattenimento per ogni gusto

Dalle collezioni Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic alle commedie brillanti di Star, su Disney+ si trovano migliaia di ore di intrattenimento. Dai grandi classici animati ai blockbuster più recenti, passando per documentari premiati e nuove serie per maratone, ogni utente può costruire la propria esperienza di visione personalizzata.

Che tu voglia esplorare una galassia lontana, immergerti nel backstage dell’alta moda o semplicemente trovare la serie perfetta per le tue serate, Disney+ offre tutto questo e molto di più. Senza vincoli, con qualità garantita e a un prezzo accessibile.

Per conoscere l'offerta completa di Disney+ clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.