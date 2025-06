Disney+: le uscite della settimana da non perdere

Nuova settimana, nuovi contenuti esclusivi su Disney+, che continua ad arricchire il suo catalogo con titoli attesi, produzioni originali e grandi ritorni. L’abbonamento parte da 5,99 € al mese, senza costi extra e con la possibilità di disdire quando vuoi. Una formula flessibile, pensata per offrire intrattenimento di qualità ovunque ti trovi.

Le novità in arrivo su Disney+

Ironheart – dal 24 giugno

La nuova serie dell’universo Marvel debutta con i primi episodi. Protagonista è Riri Williams, una giovane geniale che costruisce un’armatura tecnologica più avanzata di quella di Tony Stark. La serie apre nuove prospettive nell’MCU e affronta il tema del rapporto tra tecnologia e magia.

The Bear – Stagione 4

Dieci nuovi episodi per una delle serie più acclamate degli ultimi anni. La cucina di Chicago è ancora il cuore della narrazione, con nuove tensioni, pressioni e momenti di trasformazione profonda. Una stagione che promette ritmo serrato e grande scrittura.

Frozen: The Hit Broadway Musical – disponibile ora

Per la prima volta arriva su Disney+ la versione teatrale di Frozen, registrata a Londra. Uno spettacolo fedele al film ma arricchito da nuove canzoni e un impianto scenico spettacolare. Un’esperienza cinematografica che porta il teatro direttamente sul tuo schermo.

Phineas and Ferb – Stagione 5

La storica serie animata torna con nuovi episodi e tutto il suo umorismo surreale. Perfetta per un pubblico giovane e non solo, conferma la forza dei personaggi e l’inventiva delle trame.

Abbonarsi a Disney+: tutte le opzioni

Disney+ è disponibile in tre formule:

5,99 € al mese con pubblicità

9,99 € al mese in versione Standard senza pubblicità

13,99 € al mese per il piano Premium con qualità fino al 4K UHD e visione su 4 dispositivi contemporanei

Con l’abbonamento annuale si risparmiano due mesi rispetto al mensile: 99,90 € per lo Standard, 139,90 € per il Premium.

Tutti i piani consentono l’accesso a migliaia di ore di contenuti firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Nessun vincolo contrattuale: puoi interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Con queste nuove uscite, Disney+ si conferma tra le piattaforme più complete per varietà, qualità e innovazione. Dalle grandi serie ai musical, dalle animazioni ai supereroi, ogni settimana c’è una storia diversa da scoprire.

Per conoscere l’offerta completa di Disney+ clicca qui.

