Disney+, le ultime migliori serie da guardare a casa quest'estate

Le soluzioni più efficaci per contrastare l'afa di questi ultimi giorni, e dell'estate appena iniziata, sono due: stare al mare il più possibile o a casa con l'aria condizionata accesa 24 ore su 24. Per chi opta per la seconda scelta, segnaliamo le ultime migliori serie da guardare su Disney+, il cui catalogo completo è disponibile a partire da soli 5,99 euro al mese.

The Bear (quarta stagione)

Il ritorno di Carmen "Carmy" Berzatto, Sydney Adamu e Richard "Richie" Jerimovich, interpretati rispettivamente da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach, per la quarta stagione di The Bear ha acceso l'estate di Disney+. I tre principali personaggi della storia sono determinati a portare il ristorante The Bear a compiere quel salto in avanti tanto agognato. Ci riusciranno? Tutti e dieci gli episodi del nuovo capitolo sono disponibili sulla piattaforma dal 26 giugno.

I segreti dell'oceano con David Attenborough

Le folli temperature registrate in quest'ultimi giorni, gli eventi catastrofici che stanno colpendo il Paese da Nord a Sud, spingono un numero crescente di persone a riflettere sul futuro del pianeta. Un ottimo spunto arriva anche dalla docu-serie I segreti dell'oceano, con al centro il racconto di David Attenborough, divulgatore scientifico e naturalista britannico noto in tutto il mondo. Secondo Attenborough, se l'uomo riuscisse a proteggere almeno il 30% degli oceani garantirebbe a tutta la Terra un futuro migliore. Il documentario di National Geographic è disponibile in streaming su Disney+ dall'8 giugno.

Adults

L'hanno già ribattezzata come la nuova Friends della Gen Z. Al centro della storia, come nell'iconica serie appena citata e in altre produzioni di enorme successo come The Big Bang Theory e How I Met Your Mother, c'è la convivenza di un gruppo di amici. Nel cast di Adults figurano gli attori Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao e Owen Thiele. La nuova serie sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal 2 luglio 2025.

