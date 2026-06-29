Disney+, le novità di fine giugno: dal nuovo Avatar alla stagione finale di The Bear

A fine giugno il catalogo della piattaforma streaming Disney+ ha visto l’arrivo di nuovi titoli di un certo peso, su tutti il terzo capitolo di Avatar e la stagione finale della serie televisiva The Bear. Tra le novità disponibili si aggiungono anche una nuova stagione di Adventure Time (Side Quests), la versione estesa della pellicola Muppet Most Wanted, e la nuova serie reality Million Dollar Nannies.

L’accesso alla visione dei contenuti di Disney+ prevede la sottoscrizione di uno dei piani disponibili. I prezzi partono da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità e permanenza minima di sei mesi. Per chi invece vuole provare il servizio per poi scegliere se proseguire o meno con l’abbonamento, può scegliere il piano mensile Standard con pubblicità a 6,99 euro.

Le nuove uscite di fine giugno di Disney+

Partendo in ordine cronologico, la prima novità della seconda metà del mese di giugno è stata Million Dollar Nannies, disponibile dal 18 giugno. La serie racconta le vicende di un gruppo di tate d’elite che a Ibiza sceglie di avviare un’agenzia per intercettare la richiesta delle famiglie VIP.

Il 24 giugno è invece il giorno dell’arrivo in catalogo di Avatar: Fuoco e Cenere, l’ennesimo blockbuster mondiale firmato da James Cameron e vincitore del premio Oscar per i Migliori effetti speciali. Inoltre, in catalogo sono ancora disponibili anche i primi due titoli del franchise.

Per gli amanti della serialità segnaliamo poi la quinta e ultima stagione di The Bear, la serie firmata FX con protagonista l’attore Jeremy Allen White. Tutti gli otto episodi del capitolo finale sono disponibili dallo scorso 26 giugno.

Infine, dal 29 giugno è disponibile una nuova serie animata di Adventure Time. Il suo titolo è Side Quests e i protagonisti saranno nuovamente Finn e Jake, impegnati in mirabolanti avventure nella terra di Ooo.

https://www.youtube.com/watch?v=dh5sXIj1pUA

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