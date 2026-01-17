Disney+ in sconto per 3 mesi: abbonamenti da 4,99€/mese

Per un periodo limitato, Disney+ propone una promozione molto interessante: per tre mesi consecutivi è possibile accedere ai contenuti della piattaforma a prezzi scontati, con tariffe che partono da 4,99 euro al mese e un risparmio che può arrivare fino a 5 euro ogni mese.

L'iniziativa è valida fino al 28 gennaio ed è rivolta sia a chi non è mai stato abbonato sia a chi decide di riattivare un account in precedenza disdetto.

Prezzi scontati e condizioni dell'offerta Disney+

Durante il periodo in cui la promo è attiva, i piani mensili di Disney+ vengono proposti alle seguenti condizioni:

Standard con pubblicità costa 4,99 euro al mese per tre mesi invece di 6,99 euro;

invece di 6,99 euro; Standard senza pubblicità scende a 7,99 euro al mese anziché 10,99 euro;

anziché 10,99 euro; Premium è disponibile a 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro.

L'iniziativa coincide anche con l'arrivo di nuove produzioni molto attese, tra cui la serie FX The Beauty, firmata da Ryan Murphy, che debutterà il 22 gennaio con i primi episodi.

È importante sapere che, terminato il periodo promozionale di tre mesi, l'abbonamento scelto proseguirà automaticamente al prezzo di listino in vigore in quel momento, salvo disdetta. Gli utenti possono comunque annullare l'iscrizione in qualsiasi momento, con effetto alla fine del ciclo di fatturazione.

Per aderire basta creare un nuovo account o accedere a uno già esistente e confermare le condizioni di abbonamento, inserendo un metodo di pagamento valido. Disney+ supporta carte di credito e debito, PayPal e Satispay ed è fruibile su smartphone, tablet, Smart TV, console, dispositivi streaming e browser web.

Per approfittare delle offerte in corso basta andare sul sito di Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.