Disney+, i piani di 6 mesi sono ancora in offerta (fino al 25% in meno)

Se state pensando di cambiare servizio streaming e provare Disney+, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Sul sito ufficiale è infatti ancora attiva la promozione che permette di risparmiare fino al 25% sui piani della durata di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei sei mesi, ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

I prezzi sono i seguenti:

5,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard con Pubblicità (-14% rispetto al prezzo in vigore di 6,99 euro al mese)

al mese per i primi sei mesi per il piano Standard con Pubblicità (-14% rispetto al prezzo in vigore di 6,99 euro al mese) 8,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard (-18% rispetto al prezzo in vigore di 10,99 euro al mese)

al mese per i primi sei mesi per il piano Standard (-18% rispetto al prezzo in vigore di 10,99 euro al mese) 11,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard (-25% rispetto al prezzo in vigore di 15,99 euro al mese)

Scegliendo Standard con pubblicità si ottiene il piano più economico con diversi compromessi, come la qualità video limitata al Full HD, le due riproduzioni in contemporanea e la presenza delle interruzioni pubblicitarie durante la visione dei propri contenuti.

Se non si vuole la pubblicità mentre si guarda un film o una serie televisiva, il piano da scegliere è quello Standard, che rispetto al piano più economico aggiunge anche l'opzione Download per scaricare i titoli desiderati e rivederli in un secondo momento offline.

C'è poi il piano Premium per l'esperienza di visione più completa con tanto di 4K UHD, supporto Dolby Atmos e quattro riproduzioni in contemporanea. Su quest'ultimo piano è anche disponibile lo sconto più alto, pari al 25% in meno.

https://www.youtube.com/watch?v=aXukzPfBEOg&pp=ygULdG95IHN0b3J5IDU%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.