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Disney+, i piani di 6 mesi sono ancora in offerta (fino al 25% in meno)

I prezzi degli abbonamenti della durata di sei mesi alla piattaforma streaming partono da 5,99 euro al mese.
Disney+, i piani di 6 mesi sono ancora in offerta (fino al 25% in meno)
I prezzi degli abbonamenti della durata di sei mesi alla piattaforma streaming partono da 5,99 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 set 2026
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Se state pensando di cambiare servizio streaming e provare Disney+, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Sul sito ufficiale è infatti ancora attiva la promozione che permette di risparmiare fino al 25% sui piani della durata di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei sei mesi, ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

I prezzi sono i seguenti:

  • 5,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard con Pubblicità (-14% rispetto al prezzo in vigore di 6,99 euro al mese)
  • 8,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard (-18% rispetto al prezzo in vigore di 10,99 euro al mese)
  • 11,99 euro al mese per i primi sei mesi per il piano Standard (-25% rispetto al prezzo in vigore di 15,99 euro al mese)
Pagina offerta Disney+

Scegliendo Standard con pubblicità si ottiene il piano più economico con diversi compromessi, come la qualità video limitata al Full HD, le due riproduzioni in contemporanea e la presenza delle interruzioni pubblicitarie durante la visione dei propri contenuti.

Se non si vuole la pubblicità mentre si guarda un film o una serie televisiva, il piano da scegliere è quello Standard, che rispetto al piano più economico aggiunge anche l'opzione Download per scaricare i titoli desiderati e rivederli in un secondo momento offline.

C'è poi il piano Premium per l'esperienza di visione più completa con tanto di 4K UHD, supporto Dolby Atmos e quattro riproduzioni in contemporanea. Su quest'ultimo piano è anche disponibile lo sconto più alto, pari al 25% in meno.

https://www.youtube.com/watch?v=aXukzPfBEOg&pp=ygULdG95IHN0b3J5IDU%3D

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