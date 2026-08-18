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Disney+, fino al 25% di risparmio per queste ultime settimane d'estate

I piani della durata di sei mesi della piattaforma streaming statunitense Disney+ sono in promozione a partire da 5,99 euro al mese.
Disney+, fino al 25% di risparmio per queste ultime settimane d'estate
I piani della durata di sei mesi della piattaforma streaming statunitense Disney+ sono in promozione a partire da 5,99 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 ago 2026
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Anche in questa seconda metà del mese di agosto prosegue la promozione sui piani di 6 mesi di Disney+, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 25% rispetto ai prezzi di listino della piattaforma streaming statunitense. Nell’ambito dell’iniziativa, i prezzi partono da 5,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con effetto dal termine del periodo minimo.

Al termine poi dei sei mesi, il piano scelto si rinnova in automatico al prezzo in vigore al momento della sottoscrizione. Sempre a proposito dell’offerta, Disney+ ricorda che per abbonarsi è obbligatorio avere almeno 18 anni.

Pagina offerta Disney+

Di seguito un veloce riepilogo dei prezzi dei piani della durata di sei mesi:

  • 5,99 euro al mese per sei mesi, poi si rinnova a 6,99 euro al mese (Standard con pubblicità)
  • 8,99 euro al mese per sei mesi, poi si rinnova a 8,99 euro al mese (Standard)
  • 11,99 euro al mese per sei mesi, poi si rinnova a 15,99 euro al mese (Premium)

Gli sconti sono dunque pari rispettivamente al 14%, 18% e 25%.

Infine, ricordiamo brevemente quali sono le funzioni incluse in ciascun piano proposto da Disney+.

  • Standard con pubblicità: qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea, visione di film e serie televisive con la pubblicità
  • Standard: qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in contemporanea, opzione Download, visione di film e serie televisive senza pubblicità
  • Premium: qualità video fino a 4K UHD, quattro riproduzioni in contemporanea, opzione Download, visione di film e serie televisive senza pubblicità, supporto a Dolby Atmos
Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/Zpm9HUOrZIc?si=-5HQ2blnlOSB6-CI

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