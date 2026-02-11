Disney+: film, serie e documentari in streaming da 6,99 euro al mese

Chi sta valutando di abbonarsi ad una piattaforma ricca di contenuti tra cinema, serie TV e produzioni originali può pensare a Disney+, servizio streaming che riunisce in un unico abbonamento titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e molto altro.

Il catalogo è ampio e pensato per ogni tipo di pubblico, con diversi piani disponibili per adattarsi alle varie esigenze di visione. E tutto questo a partire da 6,99€ al mese: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Disney+: ecco i piani di abbonamento e i contenuti del momento

L'offerta parte dal piano Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese. Questa soluzione consente di guardare film e serie con inserzioni pubblicitarie, qualità video fino al Full HD e la possibilità di riprodurre contenuti su due dispositivi contemporaneamente.

Chi preferisce un'esperienza senza annunci può scegliere il piano Standard di Disney+, proposto a 10,99 euro al mese oppure 109,90 euro l'anno: include anche la funzione Download, utile per salvare i contenuti e guardarli offline.

Per chi cerca la massima qualità c'è il piano Premium, disponibile a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all'anno. In questo caso si ottengono video fino al 4K, audio Dolby Atmos, quattro riproduzioni simultanee e la visione senza interruzioni pubblicitarie.

Tra i titoli più seguiti del periodo spicca la serie FX The Beauty, firmata da Ryan Murphy. Racconta un'indagine dell'FBI su misteriosi decessi legati a un virus capace di trasformare le persone in versioni "perfette" di sé stesse.

Grande attenzione anche per Wonder Man, produzione Marvel che segue le vicende di Simon Williams, aspirante attore alle prese con un remake cinematografico destinato a cambiare la sua carriera.

