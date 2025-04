Disney+, ecco le prossime uscite di aprile: attivalo a soli 5,99€/mese

Con l’inizio del nuovo mese, Disney+ lancia un calendario ricco di nuove uscite tra serie drammatiche, thriller psicologici, fantascienza e storie vere ispirate da eventi sorprendenti.

Il tutto accessibile con un abbonamento a partire da 5,99€ al mese grazie al piano Standard con pubblicità. Un’occasione ideale per scoprire contenuti inediti o riprendere le serie preferite.

Tutte le novità di aprile 2025 su Disney+

Dal 4 aprile su Disney+ arriva “Dying for sex”, serie FX con Michelle Williams, Jenny Slate e Sissy Spacek, tratta dalla vera storia di Molly Kochan. Dopo una diagnosi terminale, Molly si libera da ogni freno e intraprende un percorso di scoperta personale, accompagnata dalla sua amica Nikki. Una storia potente e senza filtri sull'autodeterminazione e il desiderio.

Il 9 aprile debutta sulla piattaforma “Good American Family”, serie con Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen, ispirata al caso di Natalia Grace. Un’adozione controversa, sospetti crescenti e una famiglia che si ritrova divisa tra amore e paura: un dramma avvincente raccontato da prospettive multiple.

Torna invece su Disney+ il 12 aprile "Doctor Who", con la seconda stagione. Il Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, insieme ai suoi compagni, affronta nuovi nemici e minacce nel tempo e nello spazio, in una missione piena di pericoli per riportare Belinda Chandra sulla Terra.

Il 16 aprile tocca a “The Stolen Girl”, un thriller psicologico tratto dal romanzo “Playdate”. Una madre prende una decisione all’apparenza innocua che scatena una catena di eventi inquietanti: quando sua figlia non torna più a casa, la realtà si trasforma in incubo.

Infine, il 23 aprile debutta “Andor 2”, seconda e ultima stagione della serie Star Wars prequel di Rogue One. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor in 12 episodi che raccontano la nascita della Ribellione. Tradimenti, tensioni e la crescente minaccia dell’Impero alimentano una narrazione epica.

Per vedere tutti questi contenuti e accedere all’intero catalogo, basta attivare Disney+ a partire da 5,99€ al mese, senza vincoli di rinnovo. Un’offerta conveniente per vivere il meglio dell’intrattenimento in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.