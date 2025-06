Disney+, ecco i film che ti faranno compagnia quest'estate

Dopo il primo weekend al mare ricordate più la noia che tutto il resto? Un rimedio efficace potrebbe essere guardare un buon film, la prossima volta che tornerete in spiaggia. In questo articolo vi suggeriamo tre titoli che vi aiuteranno a trascorrere quest'estate in modo più spensierato e leggero, combattendo l'insopportabile noia.

Tutti e tre i film sono disponibili in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming statunitense che offre uno dei migliori cataloghi sia per quantità che per qualità dei contenuti. Potete iscrivervi a 5,99 euro al mese, senza vincoli, scegliendo alla fine di ogni mese se rinnovare o meno l'abbonamento senza costi aggiuntivi.

FolleMente

Piero (Edoardo Leo), un insegnante di liceo fresco di divorzio, incontra per caso in un bar Lara (Pilar Fogliati, nell'immagine di copertina), una restauratrice di mobili che è appena uscita da una relazione con un uomo sposato. Separati da 15 anni di età, decidono di fissare il loro primo appuntamento a casa di lei. Una commedia romantica divertente, diretta da Paolo Genovese, che vanta uno dei migliori incassi dell'anno qui in Italia con oltre 17 milioni di euro.

A Complete Unknown

New York, 1961. Non un luogo né una data qualsiasi, ma la genesi di Bob Dylan, allora un diciannovenne sconosciuto ma già con un talento rivoluzionario. Nei panni del protagonista l'attore Timothée Chalamet, in un biopic profondamente diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. La pellicola, diretta dal regista James Mangold, racconta quello che è uno dei periodi cruciali nella storia della musica contemporanea.

Tucci in Italy

Non è esattamente un film, ma una docuserie firmata da National Geographic con protagonista Stanley Tucci. Il celebre attore e autore statunitense racconta i piatti e le tradizioni di Lazio, Abruzzo, Toscana, Lombardia e Trentino Alto-Adige, in una sconfinata lettera d'amore per il Bel Paese senza rinunciare alle connessioni tra cibo, paesagi e persone. Il documentario è disponibile in esclusiva su Disney+.

