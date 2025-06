Disney+: ecco i 3 nuovi film in catalogo di questa settimana

In casa Disney+ è tempo di novità. Tra le nuove uscite più interessanti di questa settimana si annoverano tre film: A Real Pain, vincitore di un premio Oscar in occasione della cerimonia di quest'anno, Predator: Killer of Killers, nuovo film di animazione del celebre franchise, e Follemente, la commedia che ha fatto registrare oltre 17 milioni di euro di incassi al box-office.

Per vedere le novità della settimana e avere accesso all'intero catalogo occorre iscriversi alla piattaforma. L'abbonamento più economico è Standard con pubblicità: costa 5,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo, si è quindi liberi di interrompere il piano in qualsiasi momento.

A Real Pain, Predator: Killer of Killers e Follemente arrivano su Disney+

Il primo dei tre film ad essere disponibili su Disney+ sarà A Real Pain, pellicola scritta, diretta e interpretata da Jesse Eisenberg. Il film racconta la storia di Benji e David, vale a dire i cugini Kaplan, ebrei statunitensi: i due ragazzi, profondamente diversi tra loro, hanno organizzato un viaggio in Polonia alla scoperta del patrimonio ebraico, con la speranza di vedere la casa della loro amata nonna. Agli Oscar 2025 Kieran Culkin, interprete di Benji, ha vinto il premio di Miglior attore non protagonista, mentre Jesse Eisenberg ha ricevuto la candidatura per la miglior sceneggiatura originale. Debutterà sulla piattaforma streaming statunitense mercoledì 4 giugno.

Venerdì 6 giugno sarà invece la volta di Predator: Killer of Killers e Follemente. Il primo è il nuovo film d'animazione ambientato nel mondo Predator, dove tre assassini professionisti diventano a loro insaputa preda del killer dei killer. Il secondo è la commedia del regista Paolo Genovese con protagonisti Pilar Fogliati ed Edoardo Leo: nel film i due interpretano rispettivamente una restauratrice di mobili che ha da poco terminato una relazione con un uomo sposato e un insegnante di liceo fresco di divorzio.

