Disney+: ecco cosa guardare sotto l'ombrellone

Le serie imperdibili dell'estate 2025 su Disney+

Il catalogo Disney+ si arricchisce continuamente di nuove produzioni originali e grandi ritorni, perfetti per accompagnare i momenti di relax estivi.

Chi ama le grandi produzioni storiche può partire da Shōgun, ambientata nel Giappone del XVII secolo. Tratta dal romanzo di James Clavell, questa serie combina scenografie spettacolari e una trama densa di tensioni politiche e culturali, conquistando critica e pubblico a livello globale.

Per un'atmosfera più leggera, Extraordinary è la scelta giusta: una commedia brillante ambientata in un mondo dove tutti hanno superpoteri… tranne la protagonista. Una serie ironica, fresca e fuori dagli schemi, ideale per le serate estive.

Gli appassionati di thriller non possono perdere The Stolen Girl, crime drama che ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una bambina. Una narrazione intensa e coinvolgente, interpretata da Denis Gough e Jim Sturgess, che ha già scalato le classifiche di visione.

Torna anche un cult italiano: Boris, con una quarta stagione che riporta sul set la leggendaria troupe in un’epoca profondamente cambiata, tra ironia metatelevisiva e attualità.

Infine, The Bear – La serie porta gli spettatori nelle cucine frenetiche di Chicago con una storia emozionante e autentica. Pluripremiata e apprezzata dalla critica, è il titolo perfetto per chi cerca un drama intenso e umano.

