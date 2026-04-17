Disney+ celebra la Giornata della Terra con il nuovo film Orango

Orango è il nuovo film Disneynature disponibile in esclusiva su Disney+ dal 22 aprile, data in cui si celebra la Giornata della Terra. Il documentario accompagna il pubblico dentro la foresta pluviale del sud-est asiatico, la più grande al mondo: qui abita Indah, la giovane orango protagonista della storia, mentre impara ad affrontare la vita prima di lasciare la sua famiglia.

I piani di Disney+ partono da 6,99 euro al mese, prezzo per l'abbonamento al piano Standard con pubblicità. Non ci sono vincoli annuali, volendo quindi al termine della sottoscrizione mensile si può scegliere se rinnovare per un altro mese oppure interrompere l'abbonamento senza costi aggiuntivi.

La regia del film Orango è di Mark Linfield insieme alla co-regista Vanessa Berlowitz, mentre la produzione è affidata a Roy Conli, Berlowitz e Linfield, con le musiche di Nitin Sawhney. In lingua originale la voce narrante del documentario è invece quella di Josh Gad, attore statunitense che nel 2014 ha vinto un Annie Award per il miglior doppiaggio dopo aver prestato la sua voce a Olaf, il pupazzo di neve del film d'animazione Frozen - Il regno di ghiaccio.

Per i fan dei documentari e per chi ama il rapporto ancestrale tra natura e animali, il nuovo film originale Disneynature pronto al debutto in occasione della Giornata della Terra rappresenta un appuntamento imperdibile e una ghiotta occasione per provare la piattaforma streaming Disney+.

Oltre ai contenuti Disney, il catalogo del servizio di streaming video statunitense ospita l'intrattenimento di Hulu, i film d'animazione di Pixar, i film e le serie Marvel, la saga completa di Star Wars e i documentari di National Geographic. Infine, indipendentemente dal piano che si sceglie di sottoscrivere, si ha la garanzia di un accesso completo al catalogo.

Il trailer ufficiale di Orango

https://youtu.be/-bz4Cqq5wuU?si=VGUlqVtIUM6zpFLI

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