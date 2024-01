Disney+: abbonati ora per non perdere le nuove uscite

Sei un appassionato di serie TV e film? Allora non puoi perderti le ultime novità e le entusiasmanti anticipazioni che Disney+ ha in serbo per te! Gennaio ha già visto l'arrivo di contenuti straordinari, e febbraio si preannuncia ancora più ricco. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti il meglio dell'intrattenimento su Disney+.

Perché abbonarsi ora a Disney+

Possiamo dire che è sempre un buon momento per attivare l'abbonamento a Disney+, soprattutto per i fan degli storici cartoni animati Diseny e Pixar, delle fantastiche storie targate Marvel o per gli appassionati di Star Wars. Il catalogo di Disney+ ha tutto questo e molto altro, grazie ai contenuti di Star e i documentari di National Geographic.

Questo Gennaio ci sono state delle uscite super come la serie Echo. Una nuova eroina Marvel, in un mix di azione e poliziesco con un cast d'eccezione, tra cui il mitico Vincent D'Onofrio. O ancora la serie dedicata allo stilista Cristóbal Balenciaga, per immergerti nella storia della moda. Un viaggio drammatico e storico che ti lascerà senza fiato.

Febbraio: un mese di grandi emozioni

Ma dal prossimo mese ci saranno delle uscite veramente sensazionali. Ecco una panoramica di cosa sta per arrivare:

The Marvels: il 7 febbraio arriverà un'avventura epica con "The Marvels", l'ultimo film del MCU. Unisciti a Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris in una storia che promette di essere indimenticabile.

il 7 febbraio arriverà un'avventura epica con "The Marvels", l'ultimo film del MCU. Unisciti a Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris in una storia che promette di essere indimenticabile. The Bad Batch: terza stagione di questa serie animata Star Wars che continua a catturare l'immaginazione con nuovi episodi ogni mercoledì.

E non è tutto! A Febbraio arriveranno anche:

Genius (Stagione 4) - Un viaggio nella mente dei più grandi geni dell'umanità.

- Un viaggio nella mente dei più grandi geni dell'umanità. Pixar’s “Self” Short - Un cortometraggio che tocca il cuore.

- Un cortometraggio che tocca il cuore. Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur (Stagione 2) - Avventure animate per tutta la famiglia.

- Avventure animate per tutta la famiglia. Arctic Ascent with Alex Honnold - Un documentario avventuroso che ti porterà ai confini del mondo.

- Un documentario avventuroso che ti porterà ai confini del mondo. Assembled: The Making of The Marvels - Uno sguardo dietro le quinte del film.

- Uno sguardo dietro le quinte del film. Marvel’s Spidey and his Amazing Friends (Stagione 3) - Divertimento assicurato per i più piccoli.

Insomma, Disney+ continua a sorprendere con un catalogo sempre più ricco e variegato, adatto a tutti i gusti e a tutte le età. Se non sei ancora abbonato, questo è il momento perfetto per farlo. A partire da soli 5,99 € al mese, puoi avere accesso a un mondo di intrattenimento senza fine. Clicca qui e inizia subito la tua avventura con Disney+.

