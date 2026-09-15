Disney+, a settembre il risparmio arriva fino al 25% con i piani di sei mesi

Le persone che intendono provare un nuovo servizio streaming possono guardare con interesse all’attuale promozione di Disney+, il servizio che include successi senza tempo per tutta la famiglia, nuovi Originals e serie in esclusiva. L’iniziativa prevede un risparmio fino al 25% sui piani della durata di sei mesi.

Dopo i primi sei mesi il piano scelto si rinnova in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento. La piattaforma streaming statunitense dà comunque la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo automatico, senza costi aggiuntivi. Per abbonarsi, infine, è necessario avere almeno 18 anni.

Nell’ambito della promo disponibile sul sito ufficiale, i prezzi dei piani di sei mesi di Disney+ partono da 5,99 euro al mese. Ecco una breve panoramica dell’offerta:

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per sei mesi , in seguito 6,99 euro al mese (14% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile)

, in seguito 6,99 euro al mese (14% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile) Standard: 8,99 euro al mese per sei mesi , in seguito 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile)

, in seguito 10,99 euro al mese (18% di risparmio rispetto al prezzo del piano mensile) Premium: 11,99 euro al mese per sei mesi, in seguito 15,99 euro al mese (25% di risparmio rispetto al piano del prezzo mensile)

Se la scelta ricade sul piano Standard con pubblicità si usufruisce della qualità video fino a 1080p Full HD e di due riproduzioni in contemporanea. Per non avere le interruzioni pubblicitarie durante la visione di film, serie tv e documentari occorre scegliere il piano Standard, che aggiunge tra le altre cose anche l’opzione Download, tramite cui è possibile scaricare i propri titoli preferiti per poi vederli offline quando non si ha la possibilità di collegarsi alla rete Wi-Fi della propria casa. Per il 4K UHD, quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto a Dolby Atmos si deve infine fare riferimento al piano Premium.

https://www.youtube.com/watch?v=MzVvd9ekYOE&pp=ygUVYXZhdGFyIGNlbmVyZSBlIGZ1b2Nv

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