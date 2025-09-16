Disney+: 3 mesi di pura magia a un prezzo incredibile (solo 2,99€)

Hai mai sognato di avere il mondo Disney a portata di mano, senza spendere una fortuna? Ora è possibile: Disney+ lancia una promozione speciale che ti permette di immergerti per 3 mesi tra film, serie e contenuti esclusivi a un prezzo che sembra davvero da favola.

Un’offerta che incanta

Che tu voglia il massimo della qualità o preferisca una soluzione più economica, troverai il piano perfetto per vivere l’esperienza Disney+.

Disney+ Premium - 3 mesi a soli €9,99

La versione più completa, con video fino a 4K UHD, HDR, audio Dolby Atmos e la possibilità di guardare su 4 dispositivi in contemporanea. Un vero e proprio cinema a casa tua.

Disney+ Standard - 3 mesi a soli €5,99

Streaming in Full HD, audio di qualità e fino a 2 schermi alla volta. Un pacchetto conveniente che ti apre le porte a tutto il catalogo senza rinunce.

Disney+ Standard con pubblicità - 3 mesi a soli €2,99

Il prezzo più basso di sempre: accedi a tutti i contenuti con qualche inserzione pubblicitaria, spendendo meno di un caffè al mese. Perfetto per chi cerca il massimo risparmio. Con questa offerta, Disney+ diventa alla portata di tutti. Non è solo un abbonamento, ma un biglietto d’ingresso verso un universo fatto di emozioni e avventure:

I classici intramontabili che hanno fatto sognare generazioni.

Le grandi saghe Marvel e Star Wars.

I documentari spettacolari firmati National Geographic.

Le nuove uscite e le produzioni esclusive che trovi solo su Disney+.

Ti basta collegarti al sito ufficiale Disney+, scegliere il piano che preferisci e completare la registrazione in pochi secondi. Non servono passaggi complicati o lunghi processi: in meno di un minuto sei pronto a guardare i tuoi film, le tue serie preferite e le novità del catalogo. Un click, ed entri subito nel mondo Disney+. Tre mesi di intrattenimento illimitato a un prezzo mai visto: quale piano sceglierai per portare a casa la magia?

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati