Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Disney+: 3 mesi di pura magia a un prezzo incredibile (solo 2,99€)

Disney+ lancia una promo imperdibile: 3 mesi a partire da soli €2,99. Facile da attivare e immediato da usare, ti porta film, serie e altro.
Disney+: 3 mesi di pura magia a un prezzo incredibile (solo 2,99€)
Disney+ lancia una promo imperdibile: 3 mesi a partire da soli €2,99. Facile da attivare e immediato da usare, ti porta film, serie e altro.
Roberta Bonori
Pubblicato il 16 set 2025
Link copiato negli appunti

Hai mai sognato di avere il mondo Disney a portata di mano, senza spendere una fortuna? Ora è possibile: Disney+ lancia una promozione speciale che ti permette di immergerti per 3 mesi tra film, serie e contenuti esclusivi a un prezzo che sembra davvero da favola.

Scopri la magia di Disney+

Un’offerta che incanta

Che tu voglia il massimo della qualità o preferisca una soluzione più economica, troverai il piano perfetto per vivere l’esperienza Disney+.

  • Disney+ Premium - 3 mesi a soli €9,99

La versione più completa, con video fino a 4K UHD, HDR, audio Dolby Atmos e la possibilità di guardare su 4 dispositivi in contemporanea. Un vero e proprio cinema a casa tua.

  • Disney+ Standard - 3 mesi a soli €5,99

Streaming in Full HD, audio di qualità e fino a 2 schermi alla volta. Un pacchetto conveniente che ti apre le porte a tutto il catalogo senza rinunce.

  • Disney+ Standard con pubblicità - 3 mesi a soli €2,99

Il prezzo più basso di sempre: accedi a tutti i contenuti con qualche inserzione pubblicitaria, spendendo meno di un caffè al mese. Perfetto per chi cerca il massimo risparmio. Con questa offerta, Disney+ diventa alla portata di tutti. Non è solo un abbonamento, ma un biglietto d’ingresso verso un universo fatto di emozioni e avventure:

  • I classici intramontabili che hanno fatto sognare generazioni.

  • Le grandi saghe Marvel e Star Wars.

  • I documentari spettacolari firmati National Geographic.

  • Le nuove uscite e le produzioni esclusive che trovi solo su Disney+.

Ti basta collegarti al sito ufficiale Disney+, scegliere il piano che preferisci e completare la registrazione in pochi secondi. Non servono passaggi complicati o lunghi processi: in meno di un minuto sei pronto a guardare i tuoi film, le tue serie preferite e le novità del catalogo. Un click, ed entri subito nel mondo Disney+. Tre mesi di intrattenimento illimitato a un prezzo mai visto: quale piano sceglierai per portare a casa la magia?

Scopri la magia di Disney+

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Champions League al via: ecco tutte le offerte di Sky
Tech

Champions League al via: ecco tutte le offerte di Sky
Proteggi la tua casa con Verisure: ora c'è il 60% di sconto sull'installazione
Tech

Proteggi la tua casa con Verisure: ora c'è il 60% di sconto sull'installazione
Juventus-Inter in esclusiva su DAZN: ecco tutte le offerte disponibili
Tech

Juventus-Inter in esclusiva su DAZN: ecco tutte le offerte disponibili
Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime
Tech

Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime