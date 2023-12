DISINTEGRATO IL PREZZO di Xiaomi Redmi 12: ora è un vero BEST BUY

Xiaomi Redmi 12 si inserisce nel panorama degli smartphone di fascia media, presentando caratteristiche notevoli che lo rendono un'opzione interessante nel mercato del 2023. Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo si traduce in un'esperienza visiva di alta qualità, con colori vibranti e contrasti definiti.

Al cuore del Redmi 12 si trova il processore Qualcomm Snapdragon 680, un chip di fascia media in grado di fornire prestazioni solide per le attività quotidiane, dalla navigazione web all'utilizzo dei social media e alla riproduzione di contenuti multimediali.

La fotocamera principale da 50 MP si distingue per la sua capacità di catturare immagini e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere accessorie, tra cui un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, offrono ulteriori opzioni creative per catturare paesaggi e dettagli ravvicinati.

Il Redmi 12 presenta una batteria robusta da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, garantendo una lunga durata e tempi di ricarica efficienti. La memoria RAM è disponibile in varianti da 4 GB o 6 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno può essere scelto tra 64 GB o 128 GB. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android 13, offrendo agli utenti un'esperienza software aggiornata e ottimizzata.

La promozione attivata oggi da Amazon prevede uno sconto del 27% sullo Xiaomi Redmi 12 per un costo finale d'acquisto di 157€.