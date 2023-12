DISINTEGRATO IL PREZZO di Motorola g32 con lo sconto del 38%

Il Motorola moto g32 si presenta come un concentrato di potenza e spazio grazie al nuovo taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di memoria integrata. Con sistema operativo Android 12.0, questo smartphone offre prestazioni avanzate supportate dalla tecnologia cellulare 4G per una connessione veloce e affidabile.

L'ampio schermo da 6,5 pollici Full HD+ a 90Hz garantisce un'esperienza visiva straordinaria, arricchita dal Dolby Atmos negli speaker, regalando colori vividi e audio cristallino. La fotocamera è un punto forte, con una tripla configurazione da 50 MP, che consente di catturare dettagli sorprendenti sia da vicino che da lontano, inclusi scatti ultra-grandangolari.

L'autonomia non è un problema grazie alla batteria potente da 5000 mAh, che garantisce fino a due giorni di utilizzo, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida Turbo Power da 10W.

La connettività è al top con Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, offrendo opzioni versatili per la comunicazione e il trasferimento dati. Compatibile con reti wireless GSM, Wi-Fi e LTE, il moto g32 di Motorola si presenta come una soluzione completa e avanzata per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo mobile, con un design elegante e il raffinato colore che si adatta a ogni stile.

Oggi Amazon applica un maxi sconto del 38% sul Motorola g32 per un costo d'acquisto finale di 141,99€.