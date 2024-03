DISINTEGRATO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 11S: sconto folle

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si presenta come un dispositivo potente e versatile, equipaggiato con il sorprendente processore MediaTek Helio G96 octa-core, che abilita una fotocamera da 108 MP e una frequenza di aggiornamento del display a 90 Hz, garantendo scatti nitidi e un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Il display ad alta frequenza di aggiornamento a 90 Hz offre un'esperienza touchscreen reattiva e una sensazione di scorrimento fluido, mentre le funzionalità del software di visualizzazione AMOLED assicurano una resa visiva energica e coinvolgente. La dotazione di una sistema quad camera AI da 108 MP consente di catturare i momenti più belli della vita con una qualità grafica definitiva.

Grazie alla fotocamera principale da 108 MP, a una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, a una fotocamera macro da 2 MP e a una fotocamera di profondità da 2 MP, si possono ottenere immagini ricche di dettagli e di profondità.

Per garantire un raffreddamento efficiente durante le intense sessioni di utilizzo, il Redmi Note 11S è progettato con dissipazione del calore multidimensionale e scientificamente progettata, utilizzando la tecnologia LiquidCool che sfrutta più strati di grafite e lamina di rame per dissipare il calore dallo schermo in modo più veloce. Inoltre, la presenza di una batteria massiccia da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W Pro migliora l'efficienza di ricarica, riducendo i tempi di ricarica del 26%.