DISINTEGRATO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 13C con la doppia promozione su eBay

Il Redmi 13C è dotato di uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici e risoluzione HD+, offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. La frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz garantisce una fluidità senza pari durante l'utilizzo. Sotto la scocca, il Redmi 13C ospita un potente chip MediaTek Helio G85, abbinato a opzioni di memoria RAM che vanno da 4GB a 8GB e memoria interna da 128GB a 256GB, espandibile fino a 1 TB tramite schede microSD.

Il comparto fotografico non delude, con un sensore posteriore principale da 50 Megapixel, affiancato da un sensore macro da 2 Megapixel e un sensore per la profondità di campo da 0,8 Megapixel. Per i selfie, c'è un sensore frontale da 8 Megapixel che assicura scatti nitidi e dettagliati.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia eccezionale, mentre il supporto per la ricarica rapida cablata da 18 Watt garantisce tempi di ricarica rapidi e pratici. Il sensore di impronte digitali posto lateralmente assicura un accesso sicuro e veloce al dispositivo.

Il Redmi 13C è completato da una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui una porta USB-C, un jack audio da 3,5 mm e il sistema operativo Android 13 con interfaccia MIUI 14 per un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

