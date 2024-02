DISINTEGRATO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12C: MAXI SCONTO Amazon (-47%)

Xiaomi è un'azienda ormai leader nell'ambito della produzione di articoli elettronici e in particolar modo di smartphone e oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi 12C che viene venduto al prezzo totale e finale di 103,79€.

Sconto extra large su Amazon per lo Xiaomi Redmi 12C

Lo Xiaomi Redmi 12C si posiziona come un dispositivo entry-level che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo prestazioni affidabili e funzionalità essenziali per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti.

Dotato di un ampio display HD+ da 6,71 pollici, il Redmi 12C offre un'esperienza di visione coinvolgente, ideale per guardare video e giocare. La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia di lunga durata, permettendo fino a due giorni di utilizzo moderato, mentre il processore MediaTek Helio G85 garantisce prestazioni fluide e affidabili per le attività quotidiane.

La doppia fotocamera posteriore consente di catturare foto nitide e dettagliate, mentre la fotocamera anteriore da 5MP è perfetta per selfie di qualità. Il design elegante e moderno, con un corpo in plastica resistente, conferisce al dispositivo un aspetto accattivante. Il Redmi 12C offre spazio sufficiente per memorizzare foto, video, app e altro ancora.

Connettività avanzata come 4G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 assicurano una connessione stabile e veloce, mentre il sistema operativo Android 12 con MIUI 13 offre una piattaforma intuitiva e personalizzabile. Inoltre, funzionalità di sicurezza come il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali garantiscono la protezione dei dati personali dell'utente.

Oggi, Amazon, mette in offerta lo smartphone Xiaomi, il Redmi 12C che viene proposto con uno sconto in formato XL del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 103,79€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.