DISINTEGRATO IL PREZZO dell'Honor 90: maxi sconto del 33%

Honor è un'azienda che con i suoi smartphone ad un prezzo accessibile è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti e oggi, su Amazon, l'Honor 9o viene messo in sconto del 33% per un prezzo finale d'acquisto di 369€.

Mega sconto del 33% sull'Honor 90

L'Honor 90 si distingue come uno smartphone Android all'avanguardia, offrendo un'esperienza completa e avanzata sotto ogni aspetto. Il suo ampio display da 6.7 pollici con una risoluzione di 2664 x 1200 pixel garantisce un'immersione visiva straordinaria, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Tra le sue eccellenze, spicca il modulo 5G che assicura prestazioni di trasferimento dati e navigazione su internet di altissimo livello, consentendo agli utenti di godere di una connettività rapida e affidabile.

L'Honor 90 si distingue nel panorama degli smartphone anche per la sua fotocamera da ben 200 megapixel, che offre la possibilità di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 16330 x 12247 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, garantendo risultati sorprendenti anche nelle riprese cinematografiche.

Non solo prestazioni e qualità fotografica, ma anche un design raffinato: con uno spessore di soli 7.8mm, l'Honor 90 si presenta come uno smartphone elegante e sottile, che cattura l'attenzione per la sua estetica e la sua praticità. L'Honor 90, dunque, si rivela un dispositivo di punta nel panorama degli smartphone, offrendo un mix di prestazioni all'avanguardia, funzionalità multimediali avanzate e un design raffinato.

Oggi, su eBay, è possibile acquistare l'Honor 90 in offerta con un maxi sconto attivo del 33% per un prezzo finale d'acquisto di 369€. Approfittane subito e non perdere questa enorme occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.