DISINTEGRATO IL PREZZO dell'aspirapolvere ricaricabile Candy con lo SCONTO del 34%

L'Aspirapolvere Senza Fili di Candy offre prestazioni di pulizia avanzate grazie alla sua tecnologia ciclonica. Questa innovativa caratteristica assicura un'elevata separazione della polvere dal filtro, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo un'efficace aspirazione.

Dotata di una batteria al litio ricaricabile, questa Scopa Elettrica assicura un'autonomia fino a 35 minuti, offrendo una lunga durata durante le sessioni di pulizia senza la necessità di interruzioni frequenti per la ricarica.

La funzione di svuotamento automatico aggiunge un tocco di praticità al processo di pulizia. Premendo il pulsante di espulsione, polveri e detriti vengono rilasciati in modo igienico, risultando particolarmente benefico per chi soffre di allergie e asma, in quanto riduce il rischio di esposizione a particelle irritanti.

Per un potenziamento dell'aspirazione in situazioni più impegnative, la scopa elettrica è dotata di una funzione Turbo, attivabile mediante un pulsante dedicato. Questa opzione consente di affrontare efficacemente sporco più ostinato e superfici difficili. Gli accessori inclusi arricchiscono ulteriormente l'esperienza di pulizia, con una spazzola motorizzata dotata di funzione turbo per una pulizia profonda e una bocchetta per fessure per raggiungere gli angoli e gli spazi più stretti.

Su Amazon, oggi, è apparsa un'offerta che pensa alle tue esigenze in casa: l'aspirapolvere senza fili di Candy è messo in sconto del 34% per un prezzo finale di 69€. Approfittane subito!