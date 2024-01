DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A34: SCONTO SHOCK

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. La sua impareggiabile fama viene testimoniata dalla capacità di offrire prodotti di qualità per ogni fascia di prezzo. Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A34 è scontato del 38% per un prezzo totale di 248€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A34

Il Galaxy A34 5G offre un'esperienza visiva senza pari grazie al suo display Super AMOLED FHD+ da 6.6’’, che garantisce schermate scorrevoli in modo impeccabile e un Refresh Rate di 120Hz per una fluidità impareggiabile. L'esperienza visiva è resa ancora più coinvolgente grazie a colori versatili e linee semplici, conferendo al dispositivo un design elegante e lineare.

La fotocamera principale da 48 MP del sistema multicamera cattura i momenti più importanti con dettagli straordinari. Il Galaxy A34 è progettato per accompagnarti a lungo, grazie alla sua robusta batteria da 5.000 mAh. Questo permette di dedicare più tempo allo streaming, al gaming e ad altre attività senza preoccuparsi della ricarica frequente.

Con la potenza del 5G, il modo in cui fruisci e condividi i contenuti si trasforma radicalmente. Sperimenta sessioni di gioco super-fluide e goditi condivisioni e download ultra-rapidi, portando la tua esperienza mobile a un livello superiore.

Il Galaxy A34 unisce un design raffinato, un display avanzato e una potente capacità fotografica, offrendo una soluzione completa per chi cerca prestazioni affidabili e una connettività avanzata. Con questo dispositivo, Samsung si conferma come leader nell'offerta di tecnologie all'avanguardia per soddisfare le esigenze dinamiche degli utenti moderni.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 38% sul Samsung Galaxy A34 per un prezzo finale di 248€.

