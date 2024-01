DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A23: 41% di sconto su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy A23 si presenta come un'affascinante combinazione di prestazioni avanzate e design elegante. Dotato di un ampio display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici, questo dispositivo offre uno spazio visivo più ampio per i tuoi contenuti preferiti, garantendo immagini nitide e ben definite.

Il design minimalista si fonde armoniosamente con la fotocamera integrata sul retro del dispositivo, offrendo un'esperienza senza interruzioni. Parlando di fotografia, il sistema Quad Camera del Galaxy A23 è una vera delizia per gli amanti della fotografia mobile.

Con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultragrandangolare per espandere l'angolo di visione, una fotocamera di profondità per personalizzare gli scatti e una fotocamera macro per cogliere ogni dettaglio, questo smartphone cattura ogni momento con precisione e chiarezza sorprendenti. Ma le caratteristiche eccezionali non si fermano qui.

Con una batteria da 5000 mAh, il Galaxy A23 offre una durata che ti accompagna per tutta la giornata e oltre, senza rallentamenti. Grazie al processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate e veloci, ideali per multitasking senza sforzo e esperienze di gioco immersive. Inoltre, con 128 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi contenuti preferiti, e se non fosse abbastanza, puoi espanderla fino a 1TB con una scheda microSD.