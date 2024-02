DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola G84: doppia promo attiva su eBay

Motorola è un'azienda che nel corso degli anni, a differenza di suoi competitor, ha saputo reinventarsi, realizzando dispositivi all'avanguardia e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 32% sul Motorola G84, al quale vanno sommati ulteriori 10€ di sconto con l'attivazione del codice PSPRFEB24, per un prezzo totale di 194€.

Motorola G84 ad un prezzaccio su eBay

Il Motorola G84 si presenta come uno smartphone Android all'avanguardia, con caratteristiche avanzate che lo distinguono nel panorama dei dispositivi mobili. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offre un'esperienza visiva coinvolgente e nitida, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione online.

Una delle sue principali eccellenze risiede nel modulo 5G, che assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione internet impeccabile, garantendo una connettività senza precedenti. Questa caratteristica lo colloca in una posizione privilegiata sul mercato, offrendo prestazioni di alto livello anche nelle attività più esigenti.

Ma il punto di forza del Motorola G84 risiede senza dubbio nella sua fotocamera da 50 megapixel, che consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Non solo, è in grado di registrare video in alta definizione a 1920x1080 pixel, assicurando una resa visiva eccezionale anche nelle riprese in movimento.

Nonostante le sue potenti funzionalità, il Motorola G84 mantiene uno spessore incredibilmente contenuto di 7.6mm, conferendogli un design elegante e compatto. Questo lo rende non solo uno smartphone performante, ma anche esteticamente accattivante e facile da maneggiare.

Su eBay, oggi, è possibile risparmiare due volte sul Motorola G84: 32% di sconto + 10€ tramite codice sconto "PSPRFEB24" per un prezzo totale di 194€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.